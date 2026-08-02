Shravani Mela 2026: 1998 से डाक बम बनकर कर रहीं जलाभिषेक, 60 की उम्र में भी रेणु देवी का नहीं टूटा बाबा पर विश्वास
धनबाद की रहने वाली 60 वर्षीय रेणु देवी हर सावन सोमवार पर डाक बम बनकर सुल्तानगंज से बाबाधाम जाती हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 2, 2026 at 2:49 PM IST
धनबाद: सावन में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था और संकल्प के कारण अलग पहचान बना लेते हैं. धनबाद के बरमूड़ी की रहने वाली 60 वर्षीय रेणु देवी भी ऐसी ही एक शिवभक्त हैं. पिछले 28 वर्षों से वह हर सावन की सोमवारी पर डाक बम बनकर सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर रही हैं. उम्र बढ़ी, रास्ते बदले, भीड़ बढ़ी, लेकिन बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी वैसी ही अडिग है.
1998 से लगातार जा रही है डाक बम
धनबाद के बरमूड़ी की रहने वाली रेणु देवी के लिए सावन का महीना सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था की साधना है. वर्ष 1998 से वह लगातार डाक बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कर रही हैं. हर रविवार वह सुल्तानगंज पहुंचती हैं, उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरती हैं और बिना कहीं रुके बाबा धाम के लिए रवाना हो जाती हैं. करीब 17 से 18 घंटे की लगातार पैदल यात्रा पूरी कर सोमवार को बाबा के दरबार में जल अर्पित करती हैं.
रेणु देवी बताती हैं कि पहली बार उनके पति राम बच्चन सिंह उन्हें सामान्य कांवड़ यात्रा के नाम पर सुल्तानगंज ले गए थे. वहां पहुंचने के बाद अचानक उन्होंने डाक बम बनकर चलने को कहा. डाक बम का नाम सुनते ही वह घबरा गईं और रोने लगीं, लेकिन पति के हौसले और बाबा भोलेनाथ पर अटूट विश्वास ने उन्हें वह कठिन यात्रा पूरी करने की ताकत दी. उसी दिन से शुरू हुआ यह सफर आज 28 वर्षों बाद भी लगातार जारी है.
18 से 20 घंटे में पूरी होती है डाक बम की यात्रा
रेणु देवी कहती हैं कि हर सोमवारी डाक बम के रूप में जलाभिषेक करने वाली कृष्णा बम का उन्हें हमेशा साथ और मार्गदर्शन मिला. वह उन्हें अपने लिए प्रेरणा और पूजनीय मानती हैं. उनका कहना है कि बाबा ने स्वयं उन्हें डाक बम बनने का सौभाग्य दिया है. बिना कुछ मांगे ही बाबा ने उन्हें जीवन की हर खुशी दी है, इसलिए हर वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ यह कठिन यात्रा करती हैं. समय के साथ यात्रा की परिस्थितियां बदल गई हैं. पहले सुल्तानगंज से बाबा धाम पहुंचने में 15 से 16 घंटे लगते थे, लेकिन यही यात्रा 18 से 20 घंटे में पूरी होती है. इसके बावजूद उनकी आस्था और संकल्प में कभी कमी नहीं आई.
60 वर्ष में भी डाक बम की उत्साह कायम है: रेणु देवी
रेणु देवी के पति और धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम बच्चन सिंह बताते हैं कि उन्होंने 1996 में पहली बार सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा की थी. बीच में कुछ वर्षों का अंतराल आया, लेकिन 1998 से उन्होंने फिर नियमित रूप से डाक बम यात्रा शुरू की. वर्ष 2018 के बाद से वह हर सावन की एक सोमवारी पर डाक बम बनकर जल चढ़ाने की परंपरा निभा रहे हैं. आज जब उम्र 60 वर्ष पार कर चुकी है, तब भी रेणु देवी का उत्साह किसी युवा श्रद्धालु से कम नहीं है.
हर कदम पर "बोल बम" के जयघोष के साथ वह यह संदेश देती हैं कि सच्ची आस्था के सामने उम्र, दूरी और कठिनाइयां कभी बाधा नहीं बनतीं. पिछले 28 वर्षों से उनकी यह डाक बम यात्रा न सिर्फ श्रद्धा की मिसाल है, बल्कि हजारों शिवभक्तों के लिए प्रेरणा भी है. सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यह कठिन डाक बम यात्रा हर किसी के बस की बात नहीं होती. लेकिन 60 वर्षीय रेणु देवी पिछले 28 वर्षों से हर सावन की सोमवारी पर इस परंपरा को निभा रही हैं. यही वजह है कि उनकी आस्था आज दूसरे श्रद्धालुओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है.
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