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जिंदगी और मौत के बीच अटकी गरीब मरीजों की सांसें! 108 एंबुलेंस के पहिये थमे, रांची रिम्स जाने के लिए निजी वाहनों का महंगा किराया देने को मजबूर परिजन

प्राइवेट एंबुलेंस से अस्पताल पहुंच रहे मरीज ( ETV Bharat )

धनबाद: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर अब मरीजों की जिंदगी पर पड़ने लगा है. सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को टोटो, ऑटो और निजी एंबुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) में भी हड़ताल का असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है.

108 पर कॉल करने के बावजूद नहीं मिल रही मदद