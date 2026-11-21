जिंदगी और मौत के बीच अटकी गरीब मरीजों की सांसें! 108 एंबुलेंस के पहिये थमे, रांची रिम्स जाने के लिए निजी वाहनों का महंगा किराया देने को मजबूर परिजन
झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद
Published : November 21, 2026 at 5:05 PM IST
धनबाद: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर अब मरीजों की जिंदगी पर पड़ने लगा है. सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को टोटो, ऑटो और निजी एंबुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) में भी हड़ताल का असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है.
108 पर कॉल करने के बावजूद नहीं मिल रही मदद
हड़ताल ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. अस्पताल पहुंचने के लिए लोग अब वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं—कोई टोटो से तो कोई ऑटो से अपने बीमार परिजनों को लेकर एसएनएमएमसीएच पहुंच रहा है. वहीं, सक्षम लोगों को मजबूरी में निजी एंबुलेंस बुक करनी पड़ रही है. इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे परिजनों का कहना है कि उन्होंने 108 एंबुलेंस के लिए कई बार फोन किया, लेकिन न तो सही जवाब मिला और न ही समय पर एंबुलेंस उपलब्ध हो सकी.
रांची रिम्स रेफर किए गए गरीब मरीजों के सामने बड़ा संकट
मरीजों की मुश्किलें केवल अस्पताल पहुंचने तक ही सीमित नहीं हैं. एसएनएमएमसीएच में भर्ती गंभीर मरीजों को जब बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स (RIMS) रेफर किया जा रहा है, तो परिजनों के सामने उन्हें वहां तक ले जाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है. चिरकुंडा से आए एक मरीज के परिजनों ने बताया कि उनका मरीज पिछले तीन दिनों से भर्ती है और डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया है. लेकिन सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण अस्पताल प्रबंधन निजी एंबुलेंस से ले जाने की सलाह दे रहा है. परिजनों का कहना है कि वे इतने गरीब हैं कि निजी एंबुलेंस का भारी-भरकम किराया नहीं उठा सकते.
तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत
एक तरफ गंभीर मरीज को बेहतर इलाज के लिए समय पर रांची ले जाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी और सरकारी एंबुलेंस की अनुपलब्धता उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गई है. हड़ताल कब तक चलेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बीच गंभीर मरीजों को परिवहन सुविधा न मिलना बेहद चिंताजनक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम लोगों का मानना है कि प्रशासन को हड़ताल के दौरान भी गंभीर और गरीब मरीजों के लिए तत्काल वैकल्पिक एंबुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसी की जान समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण संकट में न पड़े.
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