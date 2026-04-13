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धनौल्टी: आखिरकार रमोलसारी गांव का सपना हुआ पूरा, विधायक ने किया सड़क का लोकार्पण

धनौल्टी: आखिरकार धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने विधायक निधि से बनी रमोलसारी गांव की सड़क का लोकार्पण कर दिया. इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विधायक का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया. आखिरकार वर्षों बाद शनिवार को रमोलसारी गांव पहुंचे धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने विधायक निधि से10 लाख रूपये की लागत से निर्मित 2.5 किमी रमोलसारी सड़क का लोकार्पण किया.

बता दें कि रमोलसारी गांव साल 2004 की भीषण आपदा के बाद काफी चर्चाओं में आया था. आपदा के दौरान गांव में सड़क न होने के कारण प्रशासन को प्रभावितों तक आपदा राहत सामाग्री पहुंचाने में भारी मशक्कत' करनी पड़ी थी. इस दौरान प्रभावितों का हालचाल जानने पहुंचे तत्कालीन सांसद भी गांव की विषम भौगौलिक परिस्थिति के चलते गांव तक नहीं पहुंच पाये थे.

गांव की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावितों को गांव से दूर छाम-मैण्डखाल मोटरमार्ग के किनारे शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा. कुछ दिनों तक विस्थापन की बात होती रही, लेकिन बाद में कोई नतीजा नहीं निकला और बाद विस्थापन प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया. तभी से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे.

सड़क नहीं होने से गांव में कई बार इस तरह के हालात भी बने जैसे गांव की प्रसूताओं, बीमार लोगों को टार्च की रोशनी में गांव से डण्डी कण्डी के सहारे बमुश्किल सड़क तक पहुंचाया था, जो कि कई बार मीडिया की सुर्खियां भी बना था. ग्रामीणों ने विधायक प्रीतम सिंह पंवार से सड़क निर्माण की मांग की थी.