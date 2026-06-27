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'कर्ज में कट रहा जीवन, कैसे होगा खाना-पीना..' 1 साल से मानदेय न मिलने पर बिहार में भड़कीं आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेवाएं ठप!

पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित धनरूआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर शनिवार को आशा और आशा फैसिलिटेटर संघ ने जमकर हंगामा किया. ये महिलाएं पिछले 12 महीने से लंबित मानदेय और राज्य राशि के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं. गुस्साई आशा कार्यकर्ताओं ने CHC परिसर में नारेबाजी करते हुए सरकार और विभागीय लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार: आंदोलनकारी आशा फैसिलिटेटर लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि 22 जून से ही धनरूआ प्रखंड की सभी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं. इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर शनिवार को धनरूआ CHC पर प्रदर्शन और तेज कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक बकाया मानदेय खाते में नहीं आ जाता, तब तक कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाएगा.

"11 मई को सिविल सर्जन पटना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद भुगतान के लिए आवंटन जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि 15 जून तक सभी के खाते में पैसा चला जाएगा. लेकिन आवंटन मिलने के बाद भी अब तक किसी भी आशा या फैसिलिटेटर के खाते में राशि नहीं पहुंची है."- लक्ष्मी कुमारी,आंदोलनकारी आशा फैसिलिटेटर

नारेबाजी करतीं आशा कार्यकर्ताएं (ETV Bharat)

कर्ज के जाल में फंसा जीवन: आशा फैसिलिटेटरों ने कहा कि 12 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने अब भुखमरी की नौबत आ गई है. लक्ष्मी कुमारी ने अपना दर्द बयां करते हुए आगे कहा कि हम सभी आशा फैसिलिटी और आशा कार्यकर्ताओं को 12 महीने से मानदेय नहीं मिला है, बताइए घर का क्या होगा और कैसे खाना-पीना होगा, कर्ज में जीवन कट रहा है.