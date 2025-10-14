ETV Bharat / state

धनंजय सिंह खींवसर का पलटवार, भ्रष्ट हो चुके हैं कन्वीनर, तानाशाह की तरह कर रहे कार्य

पद से हटाने के बाद जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने आरसीए के कन्वीनर कुमावत पर आरोप लगाए हैं.

Controversy in RCA
एडहॉक कमेटी की बैठक(फाइल फोटो) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. बीते दिनों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर को पद से हटा दिया था. इसके बाद धनंजय सिंह खींवसर ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि एडहॉक कमेटी के कन्वीनर कुमावत भ्रष्टाचार से घिर चुके हैं और उनका रवैया तानाशाही हो गया है.

खींवसर ने बयान जारी करते हुए कहा कि एडहॉक कमेटी में अन्य सदस्य भी हैं, लेकिन निर्णय सिर्फ कन्वीनर अपने स्तर पर ले रहे हैं. ऐसे में द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुझे पद से हटाया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की मान्यता को या फिर किसी को पद से हटाने का अधिकार कंवीनर के पास नहीं होता.

पढ़ें: आरसीए में बड़ा फैसला: दो जिलों में पदाधिकारी रहने पर धनंजय खींवसर बर्खास्त

एडहॉक कमेटी के कन्वीनर कुमावत ने कहा था कि धनंजय मेरे छोटे भाई के समान हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश अनुसार मुझे जांच सौंपी गई थी कि धनंजय दो जिला क्रिकेट संघों से पदाधिकारी हैं. ऐसे में जांच में पाया गया कि खींवसर नागौर जिला क्रिकेट संघ और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं. चूंकि एक व्यक्ति दो जिला क्रिकेट संघों का पदाधिकारी नहीं हो सकता. ऐसे में उन्हें आरसीए के एडहॉक सदस्य के साथ-साथ जिला संघ से भी हटाया जा रहा है.

लोकपाल को लिखा था पत्र: इस पूरे मामले से पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने लोकपाल को पत्र लिखा था. इस पत्र के माध्यम से एडहॉक कमेटी के कन्वीनर कुमावत पर आरोप लगाया गया था और कहा था कि कन्वीनर मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले भी क्रिकेट को लेकर लिए गए हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं. कमेटी के चारों सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश पोरवाल, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने यह पत्र लिखा था और साथ ही यह भी मांग रखी थी कि कन्वीनर द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाए.

वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से हटाने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी कार्य कर रही है. कुमावत से पहले भाजपा विधायक जगदीप बिहाणी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कन्वीनर थे. उस दौरान भी धनंजय सिंह और बिहाणी के बीच काफी मतभेद देखने को मिले थे और आखिरकार बिहाणी को कन्वीनर के पद से हटा दिया गया था.

TAGGED:

DHANANJAY SINGH KHINVSAR
RCA CONVENER DD KUMAWAT
जोधपुर जिला क्रिकेट संघ
CONTROVERSY IN RCA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.