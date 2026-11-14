ग्राउंड रिपोर्ट: धमतरी में धान तिहार की तैयारी पूरी, 108 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, 1.31 लाख किसानों ने कराया पंजीयन
धमतरी में धान तिहार को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. किसानों ने धान का टोकन कटवा लिया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 5:30 PM IST
धमतरी: महीनों की मेहनत के बाद अब धान किसानों की उपज मंडियों तक पहुंचने वाली है. जिले में रविवार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज होगा. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई है. खरीदी शुरू होने के साथ ही केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ेगी और धान के साथ खरीफ सीजन की गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ेंगी. ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया है.
पहले दिन 550 किसानों ने कटवाए टोकन
पहले ही दिन धान बेचने के लिए 550 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाए हैं. इन किसानों से करीब 20 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रशासन का दावा है कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. केंद्रों में तौल, बारदाने, किसानों के लिए सुविधाओं और खरीदी की तैयारियों को देखा गया.
36 बिंदुओं पर जांची गई खरीदी केंद्रों की व्यवस्था
धान खरीदी शुरू होने से पहले जिले के सभी 108 केंद्रों में तैयारियों का जायजा लिया गया. 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का परीक्षण किया गया है. इसमें साफ-सफाई, फेंसिंग, बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर और इन्वर्टर जैसी व्यवस्थाओं के साथ तौल उपकरणों की कार्यशीलता भी जांची गई.
किसानों की उपज के सही तौल और गुणवत्ता परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक डिवाइस और आर्द्रतामापी यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. वहीं बारदानों, हमालों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. मैदान समतलीकरण किया गया है.
धान भंडारण और किसानों की सुविधा तक इंतजाम
उपार्जन केंद्रों में धान के सुरक्षित भंडारण के लिए चबूतरे, पर्याप्त जगह, तारपोलिन और जल निकासी की व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया है. इसके अलावा पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी, समर्थन मूल्य संबंधी जानकारी, एफएक्यू मानकों के प्रदर्शन और निगरानी समिति की नियुक्ति जैसे बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है. केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता की जांच कर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
1.31 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन
धमतरी में इस साल धान बेचने के लिए किसानों की संख्या और रकबे का आंकड़ा भी सामने आया है. पूर्व पंजीकृत किसानों के साथ नए पंजीयन को जोड़ने पर जिले में कुल 1 लाख 31 हजार 491 किसान पंजीकृत हुए हैं. वहीं धान का कुल रकबा 1 लाख 22 हजार 58.01 हेक्टेयर दर्ज किया गया है. किसानों की संख्या और धान के रकबे को देखते हुए इस बार खरीदी केंद्रों में व्यापक गतिविधियां रहने की संभावना है. प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए तैयारियां पूरी करने का दावा किया है.