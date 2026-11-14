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ग्राउंड रिपोर्ट: धमतरी में धान तिहार की तैयारी पूरी, 108 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, 1.31 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

धमतरी में धान तिहार की तैयारी पूरी ( ETV BHARAT )

धमतरी: महीनों की मेहनत के बाद अब धान किसानों की उपज मंडियों तक पहुंचने वाली है. जिले में रविवार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज होगा. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई है. खरीदी शुरू होने के साथ ही केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ेगी और धान के साथ खरीफ सीजन की गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ेंगी. ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया है.

पहले दिन 550 किसानों ने कटवाए टोकन पहले ही दिन धान बेचने के लिए 550 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाए हैं. इन किसानों से करीब 20 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रशासन का दावा है कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. केंद्रों में तौल, बारदाने, किसानों के लिए सुविधाओं और खरीदी की तैयारियों को देखा गया.