दंतेवाड़ा में धान तिहार की तैयारी पूरी, टोकन हुए जारी, कोचियों और बिचौलियों पर कसा शिकंजा
नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा में धान तिहार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 6:16 PM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है.पूरे प्रदेश में धान तिहार को लेकर तैयारियां जारी है. इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर सारे इंतजाम कर लिए हैं. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज 15 नवंबर से होगा. खरीदी का यह अभियान 15 जनवरी 2027 तक चलेगा.
दंतेवाड़ा में धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था
इस साल दंतेवाड़ा में कुल 25,912 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी. खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के साथ वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.
दंतेवाड़ा कलेक्टर की धान खरीदी पर मीटिंग
दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने धान खरीदी को लेकर अहम बैठक की. उन्होंने खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों और धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली योजना है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उपार्जन केंद्रों में कोचियों, बिचौलियों और व्यापारियों का धान किसी भी स्थिति में नहीं खरीदा जाना चाहिए.
दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक और खरीदी-बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए. यदि किसी केंद्र में इस तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. धान खरीदी का लाभ सिर्फ जिले के किसानों को मिलना चाहिए- देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर, दंतेवाड़ा
धान खरीदी के लिए टोकन व्यवस्था शुरू
दंतेवाड़ा के सभी धान उपार्जन केंद्रों में सोमवार से शुक्रवार तक धान खरीदी की जाएगी. शासकीय अवकाश के दिनों में केंद्र बंद रहेंगे. एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया जाएगा. किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. किसान 'तुहर टोकन' मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.
खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिले के चार उपार्जन केंद्रों को संवेदनशील केंद्र घोषित किया गया है.इस वर्ष धान खरीदी के लिए कुल 1,296 गठान बारदानों की आवश्यकता होगी. इनमें 648 गठान नए और 648 गठान पुराने बारदाने शामिल हैं.
समलूर में खुला नया धान खरीदी केंद्र
किसानों को धान बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए इस वर्ष ग्राम समलूर में नया धान उपार्जन केंद्र शुरू किया गया है. इसके साथ ही जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. कलेक्टर ने सभी केंद्रों में बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और नमी मापक यंत्र को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय और मेडिकल किट की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए दंतेवाड़ा में कुल 25,912 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है.
साल 2025-26 में जिले में 13,930 किसान पंजीकृत थे, जिनका कुल रकबा 35,544 हेक्टेयर था. वहीं चालू खरीफ वर्ष में एग्रीस्टेक आईडी युक्त पंजीकृत किसानों की संख्या 13,828 है. कुल पंजीकृत रकबा 30,492 हेक्टेयर है- केएस शांडिल्य, जिला विपणन अधिकारी, दंतेवाड़ा
समितियों की ग्रेडिंग पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
कलेक्टर ने उपार्जन समितियों को किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. समितियों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन पीसीएसएपी के माध्यम से ग्रेडिंग कर किया जाएगा. नई समितियों के लिए एल-3 एवं एल-4 ग्रेडिंग प्राप्त करना अनिवार्य होगा. निर्धारित ग्रेडिंग हासिल नहीं करने वाली समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी.