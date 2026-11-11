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दंतेवाड़ा में धान तिहार की तैयारी पूरी, टोकन हुए जारी, कोचियों और बिचौलियों पर कसा शिकंजा

दंतेवाड़ा में धान खरीदी की तैयारी ( ETV BHARAT )

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है.पूरे प्रदेश में धान तिहार को लेकर तैयारियां जारी है. इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर सारे इंतजाम कर लिए हैं. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज 15 नवंबर से होगा. खरीदी का यह अभियान 15 जनवरी 2027 तक चलेगा.

दंतेवाड़ा में धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था इस साल दंतेवाड़ा में कुल 25,912 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी. खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के साथ वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.