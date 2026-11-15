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जांजगीर चांपा धान तिहार, मात्र 6 किसानों का कटा टोकन, किसी से भी नहीं हो पाई धान खरीदी

जांजगीर चांपा में धान तिहार शुरू ( ETV BHARAT )

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. जांजगीर चांपा जिले में भी धान तिहार का विधिवत शुभारंभ हुआ. यहां 6 किसानों ने ऑनलाइन टोकन कटवाया था. उसके बाद किसान समय से धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए. इस वजह से उनका धान नहीं खरीदा गया.

किसानों का हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे जिले में 10 हजार किसानों के डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान फसल की जगह दूसरी फसल की एंटी हो गई है. जिसकी वजह से किसानों की समस्याएं बढ़ गई है. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इसे सुधार के लिए भेज दिया है. जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों की धान खरीदी और राज्य शासन के निर्देश अनुसार किसानों को कम धान लाने पर भी किसान सम्मान निधि मिलने का दावा किया है.