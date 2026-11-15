जांजगीर चांपा धान तिहार, मात्र 6 किसानों का कटा टोकन, किसी से भी नहीं हो पाई धान खरीदी
जांजगीर चाम्पा जिला में 6 किसानों का धान खरीदी के लिए टोकन कटा. उसके बाद किसी से धान की खरीदी नहीं हो पाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 6:14 PM IST
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. जांजगीर चांपा जिले में भी धान तिहार का विधिवत शुभारंभ हुआ. यहां 6 किसानों ने ऑनलाइन टोकन कटवाया था. उसके बाद किसान समय से धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए. इस वजह से उनका धान नहीं खरीदा गया.
किसानों का हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे
जिले में 10 हजार किसानों के डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान फसल की जगह दूसरी फसल की एंटी हो गई है. जिसकी वजह से किसानों की समस्याएं बढ़ गई है. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इसे सुधार के लिए भेज दिया है. जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों की धान खरीदी और राज्य शासन के निर्देश अनुसार किसानों को कम धान लाने पर भी किसान सम्मान निधि मिलने का दावा किया है.
1 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
जिले में धान खरीदी के लिए 134 केंद्र बनाए गए हैं. यहां पर किसान धान बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं. जिले के 1 लाख 28 हजार 719 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है. धान खरीदी को लेकर कलेक्टर ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया है. उन्होंने किसानों के साथ साथ धान उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों से चर्चा की है.
कलेक्टर ने धान खरीदी पर दी जानकारी
जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि किसानों की फसल पंजीयन की सूची मिल गई है. इसे ग्राम पंचायत में चस्पा किया गया है. जिसके आधार पर जिले के 10 हजार किसानों ने अपने खेत के फसल बदलने की जानकारी दी है. जिला प्रशासन ने दावा आपत्ति को संशोधित करने की जानकारी मांगी है. इसे सुधार के लिए भेज दिया गया है.
प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 3100 सौ रुपये में धान खरीदी करने की योजना को और भी सरल करने का दावा किया है. अगर किसान एक एकड़ में मात्र 15 क्विंटल धान बेच रहे हैं. तो उसके अंतर की बोनस राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी. इसलिए किसान बिचौलियों से बचें- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर, जांजगीर चांपा
जांजगीर चांपा जिले में हर साल बंपर धान का उत्पादन होता है. यहां के किसान धान तिहार का काफी समय से इंतजार करते हैं. इस जिले में अवैध धान परिवहन भी बड़ा मुद्दा है. इसलिए धान खरीदी केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है. कलेक्टर ने किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होने का दावा किया है.