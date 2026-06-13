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सहकारिता क्षेत्र में होगा बड़ा सुधार, उत्कृष्ट राज्यों के मॉडल के अध्ययन के लिए बनेगी 5 सदस्यीय समिति गठित

धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

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सहकारिता क्षेत्र में होगा बड़ा सुधार (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 13, 2026 at 8:59 PM IST

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देहरादून: सहकारी बैंकों को आधुनिक, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने को लेकर सहकारिता विभाग ने तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. दरअसल, शनिवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों के वेतन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया. ये समिति देश के उन राज्यों के सहकारी बैंकिंग मॉडल का अध्ययन करेगी, जहां पर बेहतर और सफल काम हुए हैं. समिति एक माह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.

मंत्री ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों की एनपीए स्थिति की समीक्षा करते हुए बकाया कि ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती के लिए एनपीए में कमी लाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) की निरंजनपुर स्थित बहुमूल्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर भी चर्चा हुई. डॉक्टर रावत ने इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने को कहा है. प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंक और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की एक समान पहचान विकसित करने के लिए एक बैंक-एक रंग की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है.

इसके तहत संस्थानों में एक समान कलर कोड एवं ड्रेस कोड लागू करने पर विचार किया जाएगा. प्रदेश में प्रस्तावित तीन नए जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. साथ ही समय पर बैंकों की स्थापना संबंधित कार्रवाई करने को कहा गया. ऊर्जा संरक्षण एवं व्यय में कमी के लिए सभी जिला सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के भवनों पर चरणबद्ध रूप से सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए.

विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि, सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप विकसित करना समय की आवश्यकता है. इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन समेत सभी आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं को जल्द लागू किया जाएगा. साथ ही सहकारी बैंकों के लिए दीर्घकालिक व्यावसायिक रोडमैप तैयार कर उन्हें अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.

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