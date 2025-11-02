राजस्थान के टॉप 25 हार्डकोर अपराधियों में शामिल धन सिंह गिरफ्तार, देशी हथियार और तीन हैंड ग्रेनेड बरामद
पुलिस जब धन सिंह को पकड़ने गई, तो उसने बाइक से पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. हालांकि इस दौरान वह भी चोटिल हो गया.
Published : November 2, 2025 at 6:42 PM IST
अजमेर: राजस्थान के टॉप 25 कुख्यात हार्डकोर अपराधियों में शामिल धन सिंह उर्फ धनसा को गिरफ्तार करने में आखिर पुलिस ने सफलता हासिल कर ही ली है. कुख्यात अपराधी धन सिंह (उम्र 40) पर अजमेर पुलिस की ओर से 25 हजार और जयपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से 10 हजार का इनाम घोषित है. धन सिंह के खिलाफ 51 से भी अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. इनमें सराना, दूदू और भीनाय थाने के चार गंभीर आपराधिक प्रकरण में धन सिंह फरार चल रहा था.
चोटिल होने के कारण भाग नहीं पाया: एसपी वंदिता राणा ने बताया कि रविवार को पुलिस थाना सराना क्षेत्र में शोकलिया रोड पर पुलिस जाब्ते ने उसे डिटेन करने का प्रयास किया. इस दौरान उसने बाइक से पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. बाइक की टक्कर से पुलिसकर्मी घायल हो गया. वहीं कुख्यात अपराधी धन सिंह भी गिर पड़ा. उसके बाद भी उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन चोटिल होने के कारण वह भाग नहीं पाया. पुलिस ने उसे दबोच लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी धन सिंह उर्फ धनसा के पास से दो देशी पिस्तौल मय खाली मैगजीन, 2 बंदूक 12 बोर, तीन जिंदा कारतूस और तीन हैंड ग्रेनेड विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है.
पढ़ें: 40 हजार का इनामी बदमाश 'तहसीलदार' गिरफ्तार, देशी तमंचे समेत जिंदा कारतूस बरामद
51 से अधिक प्रकरण दर्ज: उन्होंने बताया कि आरोपी धन सिंह उर्फ धनसा के खिलाफ अजमेर ही नहीं बल्कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 51 से अधिक आपराधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं. इनमें फायरिंग, हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, अवैध हथियारों की तस्करी, लूट, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. धन सिंह थाना सराना का घोषित हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी है. उन्होंने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने और संपर्क माध्यम बदलता रहता है.
पढ़ें: ऑपरेशन मरुद्रग: 25 हजार का इनामी कुख्यात तस्कर चढ़ा हत्थे, तीन राज्यों में करता था नशे की तस्करी
वारदातों में धनसिंह के साथ रहते हैं ये गुर्गे: एसपी वंदिता राणा ने बताया कि धन सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता आया है. इनमें उसके आठ साथी किसी ना किसी वारदात में उसके साथ शामिल रहे हैं. इनमें विजयनगर क्षेत्र में लोरडी निवासी धीरेंद्र प्रताप उर्फ बिट्टू, मसूदा के जमोला निवासी राहुल उर्फ भवानी सिंह, दूदू निवासी जितेंद्र सिंह, पिपरौली निवासी विजेंद्र सिंह, सराना के टांटोटी निवासी नवल सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, दूदू निवासी सुमेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के स्रोत और नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है.