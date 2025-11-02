ETV Bharat / state

राजस्थान के टॉप 25 हार्डकोर अपराधियों में शामिल धन सिंह गिरफ्तार, देशी हथियार और तीन हैंड ग्रेनेड बरामद

पुलिस गिरफ्त में कुख्यात अपराधी ( ETV Bharat Ajmer )