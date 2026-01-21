जबलपुर में 3.5 करोड़ का धान घोटाला, 14,934 क्विंटल धान गायब, 2 कर्मचारियों पर FIR
किसानों के नाम पर धान खरीदी केंद्र के अधिकारी कर रहे थे घोटाला, 200 किसानों के नाम पर की गई फर्जी एंट्री.
जबलपुर : शहर में एक बार फिर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की धान खरीदी का घोटाला सामने आया है. इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. आरोपियों ने किसानों के नाम पर फर्जी एंट्री करके धान की जानकरी पोर्टल पर चढ़ा दी थी. जबलपुर में हर साल धान खरीदी में करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आते हैं, बावजूद इसके इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
ऐप से धान खरीदी की प्रॉसेस, फिर कैसे हुआ घोटाला?
किसान धान का उत्पादन करता है और फिर धान की फसल की जानकारी ऐप पर दर्ज करवानी होती है. इसी जानकारी के आधार पर बाद में किसान अपनी धान का उत्पादन बेच सकता है. इसके बाद उत्पादन का पोर्टल खुलता है, जिसमें किसान को यह जानकारी मिलती है कि उसे अपनी धान किस केंद्र पर बेचनी है. सरकार हर साल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन धान दर तय करती है, जिस केंद्र का मैसेज आता है उसी केंद्र पर किसानों को अपनी धान बेचनी होती है.
किस तरह धान खरीदी में हो सकती है गड़बड़ी?
धान खरीदने वाले कुछ वेयरहाउस संचालक होते हैं और कुछ खरीदी सोसाइटियों के जरिए होती है. हर खरीदी केंद्र पर एक सरवेयर होता है, जो धान की क्वालिटी चेक करता है. खरीदी केंद्र कितनी धान खरीद रहा है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत दर्ज करनी होती है. इसी के अनुसार किसानों को धान का भुगतान किया जाता है. यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है कि इसमें जब तक खरीदी करने वाले गड़बड़ी न करें तब तक घोटाला नहीं हो सकता.
कलेक्टर को मिली धान फर्जीवाड़े की जानकारी
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को यह जानकारी मिली थी कि जबलपुर के मझौली में किसानों के बजाय व्यापारियों की धान बड़े पैमाने पर बिना अनुमति वेयरहाउस में रख ली गई. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन, तहसीलदार पटवारी के साथ सहकारिता विभाग के उपायुक्त प्रशांत कौरव के नेतृत्व में एक जांच दल बनाया. इस दल ने जांच करके यह बताया कि इस केंद्र में कुल 65,235 क्विंटल धान की खरीदी प्रवेश की गई है. इनमें से जांच दल ने कुछ धान बोरियों का वजन किया तो पता लगा कि जिस बोरी में 40 किलो 500 ग्राम धान होनी चाहिए थी उनमें मात्र 33 किलो ही धान है.
सहकारिता उपायुक्त प्रशांत कौरव ने बताया, ''14,934 क्विंटल धान कम पाई गई थी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रु होती है.'' जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, '' जिला कलेक्टर के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ थाना मझौली में एफआईआर दर्ज की गई है.''
दो पर एफआईआर, 200 फर्जी एंट्री
जांच के बाद जबलपुर कलेक्टर के आदेस पर खरीदी केंद्र के प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन के खिलाफ मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जांच में पता लगा कि लगभग 200 किसानों की यहां पर फर्जी एंट्री भी की गई है.
जबलपुर में हर साल धान खरीदी में घोटाला होता है पिछले साल भी एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थाने में शिकायत हुई थी. इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि कुछ लोगों की संपत्ति तक जब्त हो गई थी. बावजूद इसके ये घोटाला बंद नहीं हुआ.