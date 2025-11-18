ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में धान खरीदी के दावे फेल, सोसायटी में हम्माल और सुविधाओं का टोटा

धान खरीदी के तीसरे दिन किसी भी किसान का टोकन तक नहीं काटा गया.

PADDY PROCUREMENT YEAR 2025 TO 26
बलौदा बाजार में धान खरीदी के दावे फेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट

बलौदा बाजार: 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ धान खरीदी की शुरूआत हो चुकी है. जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रुप से चलेगी. लेकिन दावों की अब पोल खुलती नजर आ रही है. ईटीवी भारत की टीम जब धान खरीदी का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और कहानी बयां कर रहा था. धान खरीदी शुरू होने के बाद भी सोसायटी में न तो साफ सफाई हो पाई न हम्माल की व्यवस्था ही नजर आई. धान खरीदी के तीसरे दिन किसी भी किसान ने धान बेचने के लिए टोकन तक नहीं लिया. ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि शुरुआत में ही इतनी अव्यवस्था है तो बाद में क्या होगा.


पिछले साल (2024-25) हुई धान खरीदी के पहले 2 दिनों के आंकड़ें

  • वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के पहले दिन 1480 किसानों ने 53050.40 क्विंटल धान बेचा.
  • वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के दूसरे दिन 1713 किसानों ने 71800.80 क्विंटल धान बेचा.
  • वर्ष 2024-25 खरीफ वर्ष में कुल 2 दिनों में 124,851.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी.

इस साल (2025-26) हुई धान खरीदी के पहले 2 दिनों के आंकड़ें

  • वर्ष 2025-26 में धान खरीदी पहले दिन 38 किसानों ने 1073.20 क्विंटल धान बेचा.
  • वर्ष 2025-26 में दूसरे दिन 2765 किसानों ने 11377.20 क्विंटल धान बेचा.
  • इस साल पहले 2 दिनों में कुल खरीदी: 12,450.40 क्विंटल की हुई.
बलौदा बाजार में धान खरीदी के दावे फेल (ETV Bharat)

प्रशासन ने किया था दावा: दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल खरीदी का ग्राफ काफी नीचे रहा है. यानी इस साल खरीदी पिछले वर्ष के मुकाबले 90 प्रतिशत से भी कम अभी तक के रिकार्ड के मुताबिक है. प्रशासन दावे कर रहा है कि इस बार रिकॉर्ड खरीदी होगी, लेकिन शुरुआती स्थिति ही पूरी तरह चरमरा गई है. ये भी कहा जहा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से धान खरीदी में तेजी आएगी. अभी भी बहुत सारे किसान हैं जिनकी फसल खेतों में है. इस साल बारिश और मानसून की वजह से फसल कटाई में भी देरी हो रही है.

हड़ताल ने तोड़ी कमर, वैकल्पिक व्यवस्था अधूरी: इस साल खरीदी शुरू होने से पहले ही सहकारी समितियों के पुराने कर्मचारी और प्रबंधक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए. इसी वजह से सरकार ने नए नोडल अधिकारी, पटवारी, अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर और अस्थायी प्रबंधक तैनात किए हैं. यह व्यवस्था कागजों पर मजबूत दिखती है लेकिन जमीनी स्तर पर इसका फायदा किसानों को मिलता नहीं दिखाई पड़ता.


धान उपार्जन केंद्रों पर किसान कर रहे इन समस्याओं का सामना

  • खरीदी केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव
  • सोसाइटी परिसर में गंदगी का अंबार
  • धान खरीदी केंद्र पर जगह-जगह घास और गड्ढे
  • धान के लिए भूसा लाया गया लेकिन पैकिंग के लिए बोरों की व्यवस्था नहीं
  • मजदूर और हम्माल खरीदी केंद्रों से गायब
  • धान तुलाई और उठाव का पूरा काम मजदूरों और हमालों पर निर्भर
  • धान उपार्जन केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजामों में कमी
  • धान बेचने के लिए बनाई गई टोकन व्यवस्था नाकाफी

क्या कहते हैं सोसायटी के नोडल अधिकारी: इस बारे में सोसाइटी के नोडल अधिकारी, पटवारी भावेश वर्मा ने कहा कि यह तकनीकी समस्या है और NIC इस पर काम कर रही है. सिस्टम में दिक्कत है, अपडेट हो रहा है. जल्द टोकन काटना शुरू कर देंगे. नोडल अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार होगा लेकिन किसानों को उम्मीद कम है कि जल्द व्वस्था में सुधार हो पाएगा.

PADDY PROCUREMENT MSP IN CG
CHHATTISGARH KHARIF SEASON 2025
BALODA BAZAR
PADDY PROCUREMENT CENTER
PADDY PROCUREMENT YEAR 2025 TO 26

