Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कलेक्टर का दावा- धान बेचने में किसानों को नहीं होगी परेशानी

छत्तीसगढ़ में हड़ताल के बीच आज से धान खरीदी शुरू हो रही है.

DHAN KHARIDI AT SUPPORT PRICE
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है. जांजगीर चांपा में धान खरीदी के लिए 129 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 101 समिति के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है. कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. बारदाने की भी व्यवस्था कर ली गई है. पुराने बारदाने पीडीएस से लिए जा रहे हैं. नए बारदाने लक्ष्य के अनुरूप मार्केट से मंगाए गए हैं. सेंटर से समिति तक जरूरत के हिसाब से बारदाने पहुंचाए जा रहे हैं.

कलेक्टर ने बताया कि खरीदी केंद्र में कर्मचारियों को बोर्ड और तौल की ट्रेनिंग दी गई हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जा रही है. समिति प्रबंधक और ऑपरेटर की हड़ताल के कारण नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है. कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आउटसोर्स के जरिए ली जी रही है.

हड़ताली कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर ने ये भी बताया कि हड़ताली कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे काम पर वापस आ जाएं. यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. एक समिति प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिसंबर से धान खरीदी होगी तेज: कलेक्टर ने बताया कि जांजगीर जिले में धान की आवक में देरी होती है इसलिए टोकन नहीं कटा है लेकिन यदि कोई किसान धान बेचने आता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी. इसकी तैयारी पूरी है.

अधिकारी कर्मचारी देखेंगे धान खरीदी का काम: कृषि विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है. ग्राम पंचायत सचिव का भी सहयोग लिया जाएगा. 129 उपार्जन केंद्रों में वित्तीय कार्य सहकारी विकास अधिकारी और जिला सहकारी बैंक के अधिकारी ये काम देखेंगे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है. कोशिश रहेगी कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो. यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो उसे भी सुलझा लिया जाएगा. फेंसिंग कई जगहों पर लगी है. कुछ स्थानों पर जरूरत होगी तो वहां लगवा लिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी, धमतरी में बनाए गए 100 उपार्जन केंद्र
एमएसपी पर धान खरीदी, नहीं लौटे समिति के हड़ताली कर्मचारी, प्रशासन ने अधिकारियों की लगाई ड्यूटी
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कृषि विस्तार अधिकारियों ने धान खरीदी करने से किया इनकार

TAGGED:

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
छत्तीसगढ़ धान खरीदी
CHHATTISGARH PADDY PURCHASE
PADDY PROCUREMENT
DHAN KHARIDI AT SUPPORT PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.