छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कलेक्टर का दावा- धान बेचने में किसानों को नहीं होगी परेशानी

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है. जांजगीर चांपा में धान खरीदी के लिए 129 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 101 समिति के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है. कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. बारदाने की भी व्यवस्था कर ली गई है. पुराने बारदाने पीडीएस से लिए जा रहे हैं. नए बारदाने लक्ष्य के अनुरूप मार्केट से मंगाए गए हैं. सेंटर से समिति तक जरूरत के हिसाब से बारदाने पहुंचाए जा रहे हैं.

कलेक्टर ने बताया कि खरीदी केंद्र में कर्मचारियों को बोर्ड और तौल की ट्रेनिंग दी गई हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जा रही है. समिति प्रबंधक और ऑपरेटर की हड़ताल के कारण नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है. कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आउटसोर्स के जरिए ली जी रही है.

हड़ताली कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर ने ये भी बताया कि हड़ताली कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे काम पर वापस आ जाएं. यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. एक समिति प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है.