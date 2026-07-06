पुरानी रंजिश में हैमर मैन बना धमतरी का युवक, जख्मी युवक की हालत गंभीर, रायपुर रेफर
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 6, 2026 at 7:31 PM IST
धमतरी: मगरलोड थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स पर हथौड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया. हमले में जख्मी युवक को गंभीर चोटें और फ्रैक्चर आने के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
पुरानी रंजिश में हैमर मैन बना धमतरी का युवक
मगरलोड पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई की शाम करीब 5:15 बजे ग्राम हसदा नंबर-1 में पोस्ट ऑफिस के सामने पीड़ित चंद्रहास साहू अन्य ग्रामीणों के साथ बैठा था. इसी दौरान गांव का ही देवलाल निषाद वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी ने अपने पास रखी लोहे की हथौड़ी से शख्स पर हमला कर दिया. बचाव के दौरान वार सिर की बजाय दाहिने जबड़े और दाहिने हाथ की कोहनी पर लगा, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और हाथ में फ्रैक्चर आ गया.
पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है: शैलेंद्र पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धमतरी
करेलीबड़ी चौकी पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
युवक पर हुए जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही मगरलोड थाना और करेलीबड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से रक्तरंजित साक्ष्य जब्त किए और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की. आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त खून से सनी लोहे की हथौड़ी भी बरामद कर ली गई. मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट और फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी देवलाल निषाद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने पीड़ित पर हथौड़ी से जानलेवा हमला किया था. मामले में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना को मजबूत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
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