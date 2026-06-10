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धमतरी के जंगलों में दिखा हिरणों का खूबसूरत झुंड, कलेक्टर ने कैमरे में कैद किया नजारा

धमतरी कलेक्टर को फील्ड विजिट के दौरान दिखा हिरणों का झुंड, जिले की जैव विविधता पर जताई खुशी, पर्यटकों को दिया सैर का न्योता

Collector Capture deer herd video
धमतरी के जंगलों में दिखा हिरणों का खूबसूरत झुंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी खूबसूरत प्रकृति और जंगली जानवरों के लिए लगातार मशहूर हो रहा है. यहां के घने जंगलों में हिरण, तेंदुए, भालू और कई तरह के अनोखे जानवर भी देखने को मिल जाते हैं. हाल ही में, धमतरी के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अपनी सरकारी यात्रा के दौरान हिरणों के झुंड को मोबाइल में कैद किया.

धमतरी कलेक्टर को फील्ड विजिट के दौरान दिखा हिरणों का झुंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने बनाया वीडियो

कुछ दिन पहले कलेक्टर अबिनाश मिश्रा एक इलाके का दौरा करके लौट रहे थे. तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया. खुले आसमान और शांत जंगल के बीच हिरणों को घूमते देख कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया और जिले की इस प्राकृतिक सुंदरता पर खुशी जताई.

वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास है धमतरी

कलेक्टर ने बताया कि जो लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते हैं, उनके लिए धमतरी एक बेहतरीन जगह है. यहाँ का 'दुगली फॉरेस्ट रेंज' और 'उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व' जानवरों के रहने के लिए सबसे अच्छे इलाके हैं. यहाँ उड़ने वाली गिलहरी (फ्लाइंग स्क्विरल) से लेकर तेंदुए जैसे दुर्लभ जीव भी मिलते हैं.

Collector Capture deer herd video
धमतरी जिला अपनी खूबसूरत प्रकृति और जंगली जानवरों के लिए मशहूर हो रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगली जानवर से लेकर बर्ड वॉचिंग तक

यहां के जंगलों में तेंदुए अच्छी-खासी संख्या में हैं. इसके अलावा, यहां कई तरह के रंग-बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जिससे यह जगह बर्ड वॉचिंग (पक्षी देखने) के लिए भी बहुत मशहूर हो रही है.

आप प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं और नए पर्यटन स्थलों की तलाश में हैं, तो एक बार धमतरी जिले का भ्रमण अवश्य करें.- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

कलेक्टर की लोगों से अपील

कलेक्टर ने कहा कि अगर आप शहरों की भागदौड़ से दूर और प्रकृति के करीब होना चाहते हैं. अगर आप नेचर लवर हैं तो एक बार धमतरी जरूर घूमने आएं. यहां के शांत जंगल, ठंडी हवा और वन्यजीव आपको एक बिल्कुल अलग और सुकून देने वाला अनुभव देंगे.

खूबसूरत नजारा एक बार फिर दिखाता है कि धमतरी जिला जंगलों और जानवरों को सुरक्षित रखने के मामले में छत्तीसगढ़ का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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कलेक्टर ने देखा हिरणों का झुंड
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