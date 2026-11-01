धमतरी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के चेम्बर में दिखा 8 फीट लंबा अजगर, कर्मचारी हुए हैरान
देर रात अजगर दिखाई देने से प्लांट में दहशत, सर्पमित्र सूर्यकांत साहू ने किया सुरक्षित रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 3:43 PM IST
धमतरी: शहर के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में शनिवार देर रात अजगर दिखने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब 8 फीट लंबा विशालकाय अजगर प्लांट के एक चेम्बर में दिखाई दिया. इतने बड़े अजगर को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी हैरान रह गए. इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी गई.
देर रात काम करने के दौरान दिखा अजगर
बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात कर्मचारी अपने नियमित कामकाज में जुटे हुए थे. इसी दौरान उनकी नजर चेम्बर में मौजूद विशालकाय अजगर पर पड़ी. अजगर का आकार काफी बड़ा होने के कारण कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. इसके बाद तत्काल सर्पमित्र सूर्यकांत साहू को इसकी सूचना दी गई.
शुरू हुआ रेस्क्यू
सूचना मिलते ही सर्पमित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने पूरी सावधानी और सूझबूझ के साथ अजगर का रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद करीब 8 फीट लंबे भारी-भरकम अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अजगर के रेस्क्यू होते ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.
अजगर करीब 8 फीट लंबा था. सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है. अजगर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया.- सूर्यकांत साहू, सर्पमित्र
खुद सांप पकड़ने की ना करें कोशिश
गौरतलब है कि रिहायशी और व्यावसायिक परिसरों के आसपास सांपों की मौजूदगी सामने आने पर घबराने के बजाय सतर्कता बरतना जरूरी है. ऐसे में सांप या अजगर दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने अथवा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तत्काल प्रशिक्षित सर्पमित्र या संबंधित विशेषज्ञ को सूचना देनी चाहिए.