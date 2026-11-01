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धमतरी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के चेम्बर में दिखा 8 फीट लंबा अजगर, कर्मचारी हुए हैरान

धमतरी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के चेम्बर में दिखा 8 फीट लंबा अजगर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: शहर के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में शनिवार देर रात अजगर दिखने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब 8 फीट लंबा विशालकाय अजगर प्लांट के एक चेम्बर में दिखाई दिया. इतने बड़े अजगर को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी हैरान रह गए. इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी गई.

वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में दिखा अजगर, र्पमित्र सूर्यकांत साहू ने किया सुरक्षित रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH) देर रात काम करने के दौरान दिखा अजगर बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात कर्मचारी अपने नियमित कामकाज में जुटे हुए थे. इसी दौरान उनकी नजर चेम्बर में मौजूद विशालकाय अजगर पर पड़ी. अजगर का आकार काफी बड़ा होने के कारण कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. इसके बाद तत्काल सर्पमित्र सूर्यकांत साहू को इसकी सूचना दी गई.