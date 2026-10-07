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धमतरी में जल संकट के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, बाल्टी लेकर सेवा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे युवा

धमतरी: शहर में तीन-चार दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है. नलों से पानी नहीं आने और नगर निगम की वैकल्पिक व्यवस्था से पर्याप्त राहत नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है. इसी समस्या को लेकर आधारी नवागांव के कुछ स्थानीय युवा बुधवार को अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराने बाल्टी लेकर गांधी मैदान पहुंच गए.

धमतरी में जल संकट, बाल्टी लेकर सेवा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे युवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दरअसल, गांधी मैदान में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुरानी कृषि मंडी से रैली के रूप में गांधी मैदान पहुंचे थे. इसी दौरान आधारी नवागांव के युवा हाथों में खाली बाल्टियां लेकर वहां पहुंच गए. युवाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों के सामने पानी की समस्या रखी और प्रतीकात्मक रूप से नहाने के लिए पानी की मांग करते हुए अपनी नाराजगी जताई.

बाल्टी लेकर निगम कार्यालय भी पहुंचे थे युवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'तीन दिन से नल सूखे, टैंकर का भी भरोसा नहीं'

विरोध करने पहुंचे स्थानीय युवक कोमल संभाकर ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले तीन-चार दिनों से पानी की गंभीर समस्या है. घरों के साथ आसपास के कई लोगों के यहां भी पानी नहीं पहुंच रहा है. उनका कहना है कि लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.

नगर निगम की ओर से टैंकर भेजे जाने की बात कही जाती है, लेकिन कई बार टैंकर उस समय पहुंचता है जब लोग काम के लिए घरों से निकल चुके होते हैं. अगर पाइपलाइन टूटने की वजह से कई दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित होनी है, तो निगम को पहले से लोगों को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए.- कोमल संभाकर, प्रदर्शनकारी

निगम कार्यालय भी पहुंचे थे

उन्होंने बताया कि इसी परेशानी को लेकर वे बाल्टी लेकर नगर निगम कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन वहां जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले. इसके बाद गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों से मुलाकात हुई. अधिकारियों ने जल्द पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया.

फोरलेन निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूटने से संकट

नगर निगम के उप आयुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि सिहावा चौक से कोलियारी की ओर फोरलेन सड़क का काम चल रहा है. निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन टूट गई है, जिसके कारण शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है.

पाइपलाइन की मरम्मत का काम कराया जा रहा है और जल्द व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है. नगर निगम के पास चार पानी के टैंकर हैं, जिनके माध्यम से शहर के अलग-अलग वार्डों में पानी पहुंचाया जा रहा है.- पीसी सार्वा, उपायुक्त, नगर निगम

बाल्टी लेकर सेवा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे युवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाल्टी लेकर पहुंचे युवाओं का प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय रहा. पानी जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर युवाओं ने जिस अंदाज में अपनी नाराजगी जताई, उसने नगर निगम की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.