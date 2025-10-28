ETV Bharat / state

धमतरी में ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट, आश्रित ग्राम खट्टी को स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग

आश्रित ग्राम खट्टी को स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग ( ETV Bharat )

धमतरी में ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट: ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि बीते 23 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत करेली बड़ी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था. जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम पंचायत करेली बड़ी को खट्टी सहित नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई. ग्रामीणों का कहना है कि समस्त ग्रामवासी नगर पंचायत करेली बड़ी में नहीं जुड़ना चाहते हैं.

धमतरी: मंगलवार को धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत ख‌ट्टी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव किया. पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर ग्रामीणों को रोक दिया गया. ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा और कहा कि ग्राम पंचायत करेली बड़ी के आश्रित ग्राम ख‌ट्टी को नगर पंचायत से स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग की.

हम लोग स्वतंत्र पंचायत चाहते हैं. हमें सरकारी सुविधाएं मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं हो ये चाहते हैं: रोहित साहू, ग्रामीण

हम लोगों ने तय किया है कि हम स्वतंत्र पंचायत की मांग कर रहे हैं, नगर पंचायत में हम शामिल नहीं होना चाहते: डॉ टेमन साहू, ग्रामीण

ग्रामवासियों की मांग: नवीन ग्राम पंचायत के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा लंबे समय से जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों को कई बार पत्र के माध्यम से मांग के बारे में बताया गया. ग्राम ख‌ट्टी की जनसंख्या 11 सौ से अधिक है जो शासन के नियमानुसार स्वतंत्र ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या पूर्ण कर लिया गया है. स्वतंत्र ग्राम पंचायत न बनने से प्रशासनिक विकास कार्य बाधित हो रहा है. पूर्व में भी पूर्व जनप्रतिनिधि और विभागीय कार्यालय में आवेदन भेजा जा चुका है.

नगर पंचायत में हम लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं. हमारी बात किसी ने नहीं सुनी. हमें कलेक्टर तक से मिलने नहीं दिया गया: मुकेश साहू, ग्रामीण

लोगों की जो भी मांगें हैं उनको हम शासन तक पहुंचा देंगे: रीता यादव, अपर कलेक्टर, धमतरी



स्वतंत्र ग्राम पंचायत खट्टी बनाने की मांग: ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामवासी ख‌ट्टी नगर पंचायत करेली बड़ी में शामिल न कर स्वतंत्र ग्राम पंचायत खट्टी बनाया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत बनने से बहुत सी सुविधाएं उन्हें मिल पाएगी. इस मामले पर अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि खट्टी गांव के ग्रामीणों ने मांग पत्र दिया है. नियमतः विचार किया जाएगा.