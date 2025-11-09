ETV Bharat / state

धमतरी में सरदार वल्लभभाई पटेल के 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन, देश की एकता का संदेश लेकर पदयात्रा

देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई.

Dhamtari Unity March
धमतरी में सरदार वल्लभभाई पटेल के 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 7:02 AM IST

धमतरी: पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के 150वीं जयंती पर कई आयोजन हो रहे हैं. इसी अवसर पर धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी में शनिवार को भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया. पदयात्रा आमदी से शुरू होकर पोटियाडीह, मुजगहन, रत्नाबांधा, छत्रपति शिवाजी चौक, शास्त्री चौक होते हुए गांधी चौक पर खत्म हुई.

देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एकता का संदेश: पदयात्रा के दौरान मार्ग में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया. साथ ही नुक्कड़ सभा और संवाद कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दिया गया. प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

ये यूनिटी मार्च देश की एकता, अखंडता और विकास का प्रतीक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना ही इस आयोजन का उद्देश्य है- प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा

सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया. आज उनकी जयंती पर हम सबको उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए- सांसद रूपकुमारी चौधरी

यूनिटी मार्च समाज में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है. युवाओं को सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण में योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए- विधायक अजय चंद्राकर

नगर में इस प्रकार के आयोजन नागरिक सहभागिता और जनजागरूकता को बढ़ाते हैं. यह धमतरी जिले की सामूहिक एकजुटता का प्रतीक है- महापौर रामू रोहरा

Dhamtari Unity March
देश की एकता का संदेश लेकर पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशा मुक्ति की भी शपथ: कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने ‘रन फॉर यूनिटी’ के संकल्प के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दोहराया. इस अवसर पर नशामुक्ति की भी शपथ दिलाई गई और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया. साथ ही लॉन टेनिस में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया. नागरिकों और स्कूली बच्चों को एकता की शपथ दिलाई गई.

Dhamtari Unity March
पदयात्रा के दौरान मार्ग में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद अजय चंद्राकर, महापौर धमतरी रामू रोहरा, पूर्व विधायक रंजना साहू, इंदर चोपड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए.

