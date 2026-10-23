ETV Bharat / state

सोनामगर का अनोखा दशहरा : दहन नहीं सहस्त्रबाहू रावण के वध की परंपरा, सीता माता ने किया था संहार

धमतरी : वक्त बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन धमतरी जिले के सोनामगर गांव में दशहरा मनाने का तरीका आज भी नहीं बदला है. यहां दशहरा विजयादशमी के दिन नहीं, बल्कि एकादशी को मनाया जाता है. इतना ही नहीं, इस गांव में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला भी नहीं जलाया जाता, बल्कि सहस्त्रबाहु रावण की मिट्टी निर्मित विशेष प्रतिमा का वध होता है. इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हर साल दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग सोनामगर पहुंचते हैं.

धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर सिहावा क्षेत्र के सोनामगर गांव में दशहरे का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाता है. गांव की गलियों में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगती है और हर किसी को उस खास पल का इंतजार रहता है, जब मंदिर का पुजारी मंत्रोच्चार के बीच खड्ग से सहस्त्रबाहु रावण की प्रतिमा का वध करता है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण उसी आस्था के साथ इसका निर्वहन कर रहे हैं.

दहन नहीं सहस्त्रबाहू रावण के वध की परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

त्रेतायुग में जब रावण का वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम सिहावा आए तो यहां पर लोगों ने खूब उत्सव मनाया. लेकिन इसी दौरान माता सीता ने उनसे कहा कि एक रावण का वध हुआ है जबकि दूसरा जीवित है.इस रावण का वध मेरे हाथों होगा.इसी दौरान सहस्त्रबाहू सीता मां पर मोहित हो गया और निर्वस्त्र होकर उनकी ओर दौड़ा.तभी माता सीता ने विकराल काली का रूप धारण किया और खड्ग से सहस्त्रबाहू का वध कर दिया.तब से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है- नरेन्द्र नाग,अध्यक्ष, मंदिर ट्रस्ट

नग्न पुतले का वध करके उत्सव मनाने की परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहस्त्रबाहू रावण का पुतला नहीं, नग्न प्रतिमा का होता है वध



सोनामगर के दशहरे की सबसे खास बात यहां सहस्त्रबाहु रावण की नग्न प्रतिमा है. परंपरा के अनुसार, प्रतिमा का निर्माण गांव के लोगों के घर से लाई गई मिट्टी से किया जाता है. अलसुबह से ही प्रतिमा को आकार देने का काम शुरू हो जाता है, जिसे गांव का कुम्हार परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी करता आ रहा है. पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के बाद मंदिर का पुजारी खड्ग से प्रतिमा का वध करता है. इसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिमा की मिट्टी लेने के लिए उमड़ पड़ती है. लोग मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं और एक-दूसरे के माथे पर उसका तिलक लगाकर उत्सव की खुशियां मनाते हैं. ग्रामीणों के बीच इस मिट्टी को लेकर विशेष धार्मिक आस्था और मान्यता जुड़ी हुई है.





माता चंडिका से जुड़ी है परंपरा की मान्यता

स्थानीय मान्यता के अनुसार, वासना से ग्रसित इस असुर का वध माता चंडिका ने अपने खड्ग से किया था. कहा जाता है कि उसी घटना की स्मृति में यह परंपरा शुरू हुई, जो समय के साथ सोनामगर की पहचान बन गई. हालांकि, इस परंपरा की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर अलग से प्रमाण उपलब्ध होना जरूरी है, लेकिन ग्रामीणों की आस्था आज भी इससे गहराई से जुड़ी हुई है.