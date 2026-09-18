ETV Bharat / state

धमतरी में सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई, ढाई दिनों तक होने वाली माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की मान्यता और कहानी जानिए

मराठा समाज में यह पर्व महज धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और आस्था का हिस्सा है. भाद्रपद महीने में होने वाली यह पूजा ढाई दिनों तक चलती है. सप्तमी के दिन माता की स्थापना की जाती है, अष्टमी को विशेष महापूजन और नवमी के दिन पूजा संपन्न कर माता की प्रतिमा को वापस सुरक्षित रख दिया जाता है.

धमतरी: शहर के मराठा पारा में इन दिनों महालक्ष्मी यानी गौरी पूजन की रौनक है. मराठा समाज की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. समाज के अधिकांश घरों में माता की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है.

क्या है इसकी धार्मिक मान्यता?

समाज के विश्वजीत कृदत्त ने बताया कि इस पूजा की परंपरा मराठा समाज में लंबे समय से चली आ रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ऐश्वर्य की पुनः प्राप्ति के लिए विशेष व्रत और पूजन की जानकारी दी थी. पहले यह पूजा 16 दिनों तक की जाती थी, लेकिन सामान्य गृहस्थ जीवन में इतने लंबे समय तक व्रत और पूजन करना कठिन होने के कारण इसे ढाई दिनों में संपन्न करने की परंपरा चली आ रही है.

16 प्रकार की सब्जियां बनती है

इस पूजा की सबसे खास बात इसका नैवेद्य है. एक ही दिन में 16 प्रकार की सब्जियां, 16 तरह की चटनियां और उबली हुई रोटियां माता को अर्पित की जाती हैं. घरों में विशेष पकवान भी तैयार किए जाते हैं. मान्यता है कि माता को भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और लक्ष्मी स्थिर होती हैं.

पूजन की एक और अनोखी परंपरा यहां देखने को मिलती है. करोंजी और पापड़ी का फुलौरा बनाकर उसे घर में लटकाया जाता है. समाज की मान्यता है कि रात में माता के लिए इसे रखा जाता है. वहीं दूध में शहद मिलाकर भी माता को अर्पित किया जाता है. अगले दिन ताजी करोंजी का नैवेद्य लगाया जाता है.

1742 से चली आ रही परंपरा

मराठा समाज के अनुसार धमतरी में यह परंपरा करीब 1742 से चली आ रही है, जबकि मराठा समाज के यहां आगमन का इतिहास 1739 से जुड़ा बताया जाता है. खास बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी इस पूजा की मूल परंपराओं में आधुनिकता का असर नहीं पड़ा है. पूरे आयोजन में शुद्धता और पारंपरिक रीति-रिवाजों का विशेष ध्यान रखा जाता है.

समाज के लोगों का कहना है कि वे पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं. महापूजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और कई घरों में लोगों को भोजन भी कराया जाता है. मराठा समाज में इस पर्व को कोई महालक्ष्मी तो कोई गौरी के नाम से भी संबोधित करता है. इसे गणेश और गौरी के साथ आने वाले पारंपरिक पर्व के रूप में भी देखा जाता है. यही वजह है कि धमतरी के मराठा पारा में इन दिनों धार्मिक आस्था के साथ-साथ सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा भी जीवंत नजर आ रही है.