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धमतरी तिहरे हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, फैसले के बाद कोर्ट परिसर में भड़का परिजनों का गुस्सा

स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला. पुलिस ने आरोपियों को तेजी से वहां से निकालते हुए दौड़कर पुलिस वाहन तक पहुंचाया और उन्हें सुरक्षित वाहन में बैठाया. पुलिस की तत्परता से स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोक लिया गया.

अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब पुलिस पांचों दोषियों को परिसर से बाहर लेकर निकल रही थी, तभी मृतकों के परिजन आक्रोशित हो गए. परिजनों ने आरोपियों पर चप्पल बरसाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. इस दौरान परिजन आरोपियों से सवाल करते नजर आए कि "हमारा घर उजाड़कर तुम्हें क्या मिला?"

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बहुचर्चित भोयना तिहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला आ गया है. बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम की अदालत ने पांचों वयस्क आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. करीब एक साल पहले हुए इस हत्याकांड में तीन युवकों की जान गई थी. अदालत के फैसले के बाद मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और कोर्ट परिसर में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई, जब आरोपियों को बाहर लाया जा रहा था.

मामूली विवाद में गई थी तीन युवकों की जान

मामला 11 अगस्त 2025 की रात ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास का है. पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद के बाद गाली-गलौज और मारपीट हुई थी. इसी दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें रायपुर के रहने वाले आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल की मौत हो गई थी. पुलिस ने जांच के दौरान कुल आठ आरोपियों की पहचान की थी. इनमें पांच वयस्क और तीन नाबालिग शामिल थे. पांचों वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया, जबकि नाबालिग आरोपियों के मामले में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष वैधानिक कार्रवाई की गई.

हत्या के दोषी पांच आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पांचों को उम्रकैद, अन्य अपराधों में भी सजा

लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक गीतेश प्रजापति के मुताबिक पांचों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा बलवा के अपराध में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास, मारपीट के मामले में छह-छह माह की सजा और हथियार रखने के मामले में अलग से कारावास का दंड दिया गया है. गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू को हथियार रखने के मामले में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की अलग सजा भी सुनाई गई है. हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

अभियोजन ने मांगी थी फांसी

लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने बताया कि घटना 11 अगस्त 2025 की थी और 11 नवंबर को मामले में चालान पेश किया गया था. 12 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुना दिया. उन्होंने कहा कि करीब एक साल के भीतर फैसला आना इस मामले की महत्वपूर्ण बात है. अभियोजन की ओर से दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रजापति के अनुसार मृतकों के परिजन भी फांसी की मांग कर रहे थे और वे फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं.

आरोपियों को कोर्ट से ले जाने के दौरान परिजनों का गुस्सा (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों ने कहा- 'हमें इंसाफ नहीं मिला'

मृतक नितिन टांडी की पत्नी ने कहा कि उनके दो छोटे बच्चे हैं और आज भी परिवार उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है. उन्होंने उम्रकैद की सजा पर असहमति जताते हुए कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी. नितिन टांडी की मां ने भी फैसले पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह रायपुर से इस उम्मीद में आई थीं कि बेटे की हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी. उनका कहना था कि परिवार का सहारा चला गया और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई. रोते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे और उसके साथियों पर बेरहमी से हमला किया गया था. उनका कहना था कि सुरेश अपनी छोटी बच्ची का हवाला देकर जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा. उन्होंने मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

'मेरी बेटी आज भी पापा का इंतजार करती है'

मृतक सुरेश हियाल की पत्नी अंजू ने कहा कि उनकी डेढ़ साल की बेटी आज भी दरवाजे की ओर देखती है और उसे उम्मीद रहती है कि उसके पापा वापस आएंगे और चॉकलेट-आइसक्रीम लेकर आएंगे. अंजू ने कहा कि परिवार के लिए यह दर्द जिंदगीभर का है और वह दोषियों को फांसी की सजा दिलाना चाहती हैं.

एसपी भावना पांडेय ने कहा कि सजा पाने वालों में मुख्य आरोपी गोपी दीवान के अलावा कुलेश्वर नेताम, रणवीर कुमार साहू, कमलेश ध्रुव और गौतम दीवान शामिल हैं. मुख्य आरोपी गोपी दीवान को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सहपठित धारा 190 के तहत आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं और अर्थदंड लगाए गए हैं. अदालत के आदेश के अनुसार सजाएं साथ-साथ चलेंगी. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने इस कार्रवाई को गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना का परिणाम बताया है. उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू और टीम को उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत करने की बात कही है.