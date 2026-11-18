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जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को नमन, संघर्ष और बलिदान को किया गया याद

कोरिया /धमतरी : छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा के संघर्ष त्याग और बलिदान को याद किया गया.आने वाली पीढ़ियां बिरसा मुंडा के योगदान को जाने इसके लिए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ.कोरिया जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ.जिसमें कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम समेत स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह उपस्थित रहीं.

इस दौरान रामविचार नेताम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष त्याग और बलिदान की गाथा देश की आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर जनजातीय समाज में स्वाभिमान अधिकार और सामाजिक चेतना की अलख जगाई जनजातीय नायकों का योगदान केवल इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी विचारधारा आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.

मंत्री ने स्टॉल का किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



''जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को सहेजने का हो रहा प्रयास''

इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति की रक्षा में जनजातीय समाज के महानायकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर सपूतों ने अपने संघर्ष और बलिदान से देश के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय नायकों की स्मृतियों को संग्रहालयों और स्मारकों के माध्यम से संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है. जनजातीय गौरव दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को जानने तथा उस पर गर्व करने का अवसर है.

कोरिया में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध- रेणुका सिंह



विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सम्मान देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

कोरिया में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजातीय समाज के महापुरुषों ने देश और समाज के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है- रेणुका सिंह, बीजेपी विधायक

विकास और विश्वास का आधार है जनजातीय गौरव दिवस- भईयालाल राजवाड़े



बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस विकास और विश्वास का आधार है यह दिवस जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और महापुरुषों के संघर्ष से परिचित कराने का अवसर प्रदान करता है.

केंद्र और राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं.जनजातीय समाज की भागीदारी से ही विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जा सकता है- भईयालाल राजवाड़े, बीजेपी विधायक



लेमनग्रास की चाय की फरमाइश, धनुष-बाण चलाकर भी देखा हाथ



समारोह में जनजातीय संस्कृति और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभागों ने प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए थे. मंत्री रामविचार नेताम ने इन स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय गतिविधियों और हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली. कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल पर लेमनग्रास के उपयोग और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हुए मंत्री ने मुस्कराते हुए इसकी चाय पिलाने की फरमाइश कर दी. उनका यह सहज अंदाज वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा. इसके बाद पंडो जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्कृति, रहन-सहन और जीवन पद्धति की जानकारी भी ली. मंत्री ने पारंपरिक धनुष-बाण पर हाथ आजमाकर जनजातीय परंपराओं से जुड़ी गतिविधियों में भी रुचि दिखाई.

