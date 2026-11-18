जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को नमन, संघर्ष और बलिदान को किया गया याद
छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ.अलग-अलग जिलों में हुए कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 1:15 PM IST
कोरिया /धमतरी : छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा के संघर्ष त्याग और बलिदान को याद किया गया.आने वाली पीढ़ियां बिरसा मुंडा के योगदान को जाने इसके लिए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ.कोरिया जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ.जिसमें कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम समेत स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह उपस्थित रहीं.
अंग्रेजी हुकूमत को दी कड़ी चुनौती
इस दौरान रामविचार नेताम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष त्याग और बलिदान की गाथा देश की आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर जनजातीय समाज में स्वाभिमान अधिकार और सामाजिक चेतना की अलख जगाई जनजातीय नायकों का योगदान केवल इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी विचारधारा आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.
''जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को सहेजने का हो रहा प्रयास''
इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति की रक्षा में जनजातीय समाज के महानायकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर सपूतों ने अपने संघर्ष और बलिदान से देश के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय नायकों की स्मृतियों को संग्रहालयों और स्मारकों के माध्यम से संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है. जनजातीय गौरव दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को जानने तथा उस पर गर्व करने का अवसर है.
जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध- रेणुका सिंह
विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सम्मान देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
जनजातीय समाज के महापुरुषों ने देश और समाज के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है- रेणुका सिंह, बीजेपी विधायक
विकास और विश्वास का आधार है जनजातीय गौरव दिवस- भईयालाल राजवाड़े
बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस विकास और विश्वास का आधार है यह दिवस जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और महापुरुषों के संघर्ष से परिचित कराने का अवसर प्रदान करता है.
केंद्र और राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं.जनजातीय समाज की भागीदारी से ही विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जा सकता है- भईयालाल राजवाड़े, बीजेपी विधायक
लेमनग्रास की चाय की फरमाइश, धनुष-बाण चलाकर भी देखा हाथ
समारोह में जनजातीय संस्कृति और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभागों ने प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए थे. मंत्री रामविचार नेताम ने इन स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय गतिविधियों और हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली. कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल पर लेमनग्रास के उपयोग और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हुए मंत्री ने मुस्कराते हुए इसकी चाय पिलाने की फरमाइश कर दी. उनका यह सहज अंदाज वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा. इसके बाद पंडो जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्कृति, रहन-सहन और जीवन पद्धति की जानकारी भी ली. मंत्री ने पारंपरिक धनुष-बाण पर हाथ आजमाकर जनजातीय परंपराओं से जुड़ी गतिविधियों में भी रुचि दिखाई.
सितारा चारों ओर बगरे… कदम डारा’ गीत पर बच्चों ने बांधा समां
समारोह का सबसे आकर्षक और भावुक कर देने वाला दृश्य उस समय देखने को मिला जब स्कूली बच्चों ने जनजातीय लोकसंस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. सुंदरपुर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक सैला नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया. बच्चों की शानदार प्रस्तुति से प्रभावित होकर मंत्री रामविचार नेताम ने उनके उत्साहवर्धन के लिए 5 हजार 100 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की.
धमतरी में भी आयोजन
धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुगली में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जनजातीय समाज की समृद्ध परंपरा, लोकसंस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिली. पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी जीवनशैली को मंच पर जीवंत कर दिया. समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि लोकसभा सांसद भोजराज नाग अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद
कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जननायकों के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है. उन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते हुए समाज में जागरूकता लाने का काम किया. उनका विचार और बलिदान आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों, यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है-टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री
50 सीटर छात्रावास का शुभारंभ, आवास हितग्राहियों को मिली चाबी
समारोह के दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत शासकीय हाईस्कूल बाजारकुर्रीडीह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विद्यार्थियों के लिए बनने वाले 50 सीटर बालक छात्रावास भवन का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि छात्रावास बनने से दूरस्थ इलाकों के विद्यार्थियों को सुरक्षित आवासीय सुविधा मिलेगी और उन्हें पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत होगी. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गईं.
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