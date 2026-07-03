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धमतरी में यातायात पुलिस की सरप्राइज चेकिंग, नाबालिग चालक, ट्रिपल सवारी और ड्रिंक-ड्राइव पर एक्शन

छत्रपति शिवाजी चौक स्थित सिग्नल के पास पुलिस की कार्रवाई, डीएसपी मोनिका मरावी ने की नाबालिगों को गाड़ी नहीं देने की अपील

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नाबालिगों के गाड़ी चलाने को लेकर पुलिस एक्शन मोड में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: स्कूल खुलने के साथ ही नाबालिगों के गाड़ी चलाने को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है. तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की लगातार मिल रही शिकायत के बाच चालानी कार्रवाई और चेकिंग अभियान तेज किया गया है.

धमतरी में यातायात पुलिस की सरप्राइज चेकिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिवाजी चौक पर चला अभियान

गुरुवार देर शाम शहर के छत्रपति शिवाजी चौक स्थित सिग्नल के पास अचानक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान नाबालिग वाहन चालक, ट्रिपल सवारी, शराब के नशे में वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, बिना लाइसेंस और सिग्नल तोड़ने वाले बड़ी संख्या में पुलिस के शिकंजे में आए.

अभियान के दौरान मौके पर ही कई वाहन चालकों के चालान काटे गए, जबकि कुछ मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. महज आधे घंटे चली इस सरप्राइज चेकिंग से वाहन चालकों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के आसपास नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की भीड़ लग गई.

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छत्रपति शिवाजी चौक स्थित सिग्नल के पास पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यातायात DSP रहीं मौजूद

यातायात डीएसपी मोनिका मरावी खुद सिग्नल पर मौजूद रहीं और पूरे अभियान की निगरानी करती रहीं. उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. वहीं नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को मौके पर बुलाकर चेतावनी दी गई और भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने की हिदायत दी गई.

3 दिन में 217 लोगों पर एक्शन

यातायात चौकी से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 217 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है. वहीं शराब पीकर वाहन चलाने के 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और सिग्नल तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की गई.

नाबालिग वाहन चालक, बिना नंबर प्लेट, बिना लाइसेंस, ट्रिपल सवारी और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. लोगों से अपील है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल न दें.- डीएसपी मोनिका मरावी

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डीएसपी मोनिका मरावी ने की नाबालिगों को गाड़ी नहीं देने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे होगी और सख्त कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के पीछे लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी जिम्मेदार होती है. ऐसे में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को नियमों के प्रति जागरूक करें और उन्हें वाहन चलाने से रोकें. यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में इस तरह की सरप्राइज चेकिंग आगे भी लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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