ETV Bharat / state

धमतरी में सूने घर में चोरी का खुलासा, एक ही परिवार के तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए मां और दो बेटों को गिरफ्तार किया. शादी में गए परिवार के घर को निशाना बनाया था.

Dhamtari theft case
चोरी के मामले में एक ही परिवार के तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शहर में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के तीन लोगों मां और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने के गहने, नगद रकम और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

धमतरी में सूने घर में चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शादी में गए थे घर वाले, चोरों ने उठाया फायदा

जानकारी के अनुसार, सोरिद नगर निवासी नुपेंद्र मगेन्द्र अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने उनके घर को निशाना बनाया. घर के बाहर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और करीब 1.67 लाख रुपये के सोने के गहने और लगभग 60 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए. जब परिवार वापस लौटा तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई. जांच के दौरान पुलिस को पड़ोस में रहने वाले चेतन देवांगन पर शक हुआ. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि उसे घर के खाली होने की पूरी जानकारी थी और इसी वजह से उसने योजना बनाकर चोरी की.

मां और भाई भी निकले शामिल

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी के गहने उसने अपनी मां टिकेश्वरी देवांगन के पास छिपाकर रखे थे. वहीं, चोरी के पैसों से उसने एक मोबाइल फोन भी खरीद लिया था. इसके बाद पुलिस ने उसके भाई लक्ष्मीकांत देवांगन और मां को भी हिरासत में लिया. जांच में दोनों की संलिप्तता सामने आने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या-क्या हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के गहने, 3,500 रुपये नकद और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन बरामद किया है. बरामद सामान की पहचान पीड़ित परिवार ने कर ली है.

Dhamtari theft case
धमतरी पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए मां और दो बेटों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की अपील

पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इनका संबंध अन्य चोरी की घटनाओं से तो नहीं है. धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जब भी घर खाली छोड़ें, तो पड़ोसियों या पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें और सुरक्षा के उचित इंतजाम करें.

धमतरी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर
धमतरी में आंधी तूफान से पेड़ गिरे, कई बिजली खंभों को नुकसान
धमतरी में चोरी, एमपी से आरोपी गिरफ्तार, इंटरस्टेट थीफ गैंग का खुलासा, लाखों का सामान बरामद

TAGGED:

FAMILY ARRESTED THEFT
THEFT INVESTIGATION
धमतरी में चोरी
चोरी का खुलासा धमतरी
DHAMTARI THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.