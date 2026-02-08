ETV Bharat / state

धमतरी के स्टेशनपारा बस्ती में घर में लगी भीषण आग, मजदूरी करने वाला परिवार बेघर, मेयर मौके पर पहुंचे

धमतरी में गरीब परिवार के घर में आग लग गई. खपरैल-लकड़ी वाले घर में आग तेजी से फैली और सबकुछ जलकर खाक हो गया.

Stationpara slum fire
धमतरी के स्टेशनपारा बस्ती में घर में लगी भीषण आग, मेयर मौके पर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
धमतरी: शहर के स्टेशनपारा इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक गरीब परिवार का खपरैल वाला घर अचानक आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया. घर में रखा खाने-पीने का सामान, कपड़े और जरूरी दस्तावेज तक नहीं बच पाए.

धमतरी में गरीब परिवार के घर में आग लग गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मजदूरी कर जीवन चलाने वाला परिवार बेघर

स्टेशनपारा निवासी पूर्णिमा नागरची अपने बेटे अमन नागरची के साथ इस घर में रहती थीं. वह रोज मजदूरी कर घर चलाती हैं. घटना के समय अमन घर पर मौजूद नहीं था. अचानक आग लगने से कुछ ही मिनटों में पूरा घर जल गया.

Stationpara slum fire
फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सबकुछ जल चुका था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की. इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सबकुछ जल चुका था. सुरक्षा के लिए इलाके की बिजली लाइन भी काट दी गई थी.

सूचना मिलते ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर का पूरा सामान जल चुका है.- फायरमैन सानू पवार

दस्तावेज और राशन सब जल गया

पीड़ित अमन नागरची ने बताया कि घर में रखा राशन कार्ड, जरूरी कागजात, कपड़े और खाने का सारा सामान जल गया है. अब परिवार के सामने रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. उन्होंने शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

मुआवजे के लिए मैंने अधिकारियों से बात की है, साथ ही मेरी तरफ से 15 की राशि दी जाएगी. तत्काल प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कर दिया जाएगा.- रामू रोहरा, मेयर

Stationpara slum fire
खपरैल-लकड़ी वाले घर में आग तेजी से फैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधि पहुंचे, मदद का आश्वासन

घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशनपारा के पार्षद रामेश्वर वर्मा और नगर निगम के महापौर रामू रोहरा मौके पर पहुंचे. महापौर ने पीड़ित परिवार को 15 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि दी और प्रशासन से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया. साथ ही, परिवार को आवास योजना का लाभ दिलाने की बात भी कही.

