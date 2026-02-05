ETV Bharat / state

धमतरी में SPL सीजन 3 का समापन, युवाओं को खेल से जोड़ने और प्रतिभा निखारने सिंधी समाज की पहल

धमतरी मिशन ग्राउंड में 3 साल से सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है. व्यवस्तता के बीच समाज के युवाओं मिलने का मंच बना.

Sindhi Premier League Dhamtari
धमतरी में SPL सीजन 3 का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में खेलों के प्रति शानदार माहौल बना है. सरकार और संस्थाओं के साथ ही कई समाज भी इसमें आगे आ रहे हैं. धमतरी शहर में भी सिंधी समाज की ओर से सिंधी प्रीमियर लीग (SPL) सीजन 3 का सफल आयोजन किया गया. शहर के मिशन ग्राउंड में पिछले तीन साल से लगातार ऐसा आयोजन किया जा रहा है. इस क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज के युवाओं को एक मंच देना और उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभा को निखारना है.

धमतरी में SPL सीजन 3- व्यवस्तता के बीच समाज के युवाओं मिलने का मंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

120 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

इस वर्ष SPL सीजन 3 में समाज के लगभग 120 युवाओं ने हिस्सा लिया. सभी खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में बांटकर रोमांचक क्रिकेट मैच खेले गए. यह टूर्नामेंट 27 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसका फाइनल मुकाबला देर रात तक चला और उसके बाद प्रतियोगिता का समापन किया गया.

विजेता टीमों को मिला नकद पुरस्कार

सिंधी समाज के युवक यश राजपूत ने बताया कि प्रतियोगिता को और आकर्षक बनाने के लिए विजेता टीमों को नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई. फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 51 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार मिला. दोनों टीमों को सम्मान स्वरूप ट्रॉफी भी प्रदान की गई.

Sindhi Premier League Dhamtari
व्यवस्तता के बीच समाज के युवाओं मिलने का मंच बना सिंधी प्रीमियर लीग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज को जोड़ने का प्रयास

समाज के सदस्य विजय मोटवानी ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं. इससे सभी लोग एक साथ मिलते हैं और आपसी संबंध मजबूत होते हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले मिशन ग्राउंड में DPL (धमतरी प्रीमियर लीग) का आयोजन भी हो चुका है.

Sindhi Premier League Dhamtari
धमतरी मिशन ग्राउंड में 3 साल से सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं ने जताई खुशी

खेल प्रेमी युवाओं का कहना है कि हार-जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन ऐसे खेल आयोजन समाज में खुशी और एकता लाते हैं. आज के मोबाइल और व्यस्त जीवन में लोग एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते, ऐसे में इस तरह के आयोजन मिलन और आनंद का अवसर बनते हैं.

धमतरी की दिव्यांग बेटी चंचल का पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कमाल, 5 मेडल जीते, पैर नीचे स्टूल रखकर की प्रैक्टिस
राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में कवर्धा की बेटी ने रचा इतिहास, वैदेही सिन्हा ने छत्तीसगढ़ को किया गौरवान्वित
जर्मनी तक छत्तीसगढ़ के ईको टूरिज्म की गूंज, धमतरी के ग्राम जबर्रा में जुटे विदेशी पर्यटक

TAGGED:

SPL SEASON 3 DHAMTARI
SINDHI SAMAJ CRICKET TOURNAMENT
धमतरी में SPL
सिंधी प्रीमियर लीग
SINDHI PREMIER LEAGUE DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.