धमतरी में SPL सीजन 3 का समापन, युवाओं को खेल से जोड़ने और प्रतिभा निखारने सिंधी समाज की पहल

धमतरी: छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में खेलों के प्रति शानदार माहौल बना है. सरकार और संस्थाओं के साथ ही कई समाज भी इसमें आगे आ रहे हैं. धमतरी शहर में भी सिंधी समाज की ओर से सिंधी प्रीमियर लीग (SPL) सीजन 3 का सफल आयोजन किया गया. शहर के मिशन ग्राउंड में पिछले तीन साल से लगातार ऐसा आयोजन किया जा रहा है. इस क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज के युवाओं को एक मंच देना और उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभा को निखारना है.

इस वर्ष SPL सीजन 3 में समाज के लगभग 120 युवाओं ने हिस्सा लिया. सभी खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में बांटकर रोमांचक क्रिकेट मैच खेले गए. यह टूर्नामेंट 27 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसका फाइनल मुकाबला देर रात तक चला और उसके बाद प्रतियोगिता का समापन किया गया.

विजेता टीमों को मिला नकद पुरस्कार

सिंधी समाज के युवक यश राजपूत ने बताया कि प्रतियोगिता को और आकर्षक बनाने के लिए विजेता टीमों को नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई. फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 51 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार मिला. दोनों टीमों को सम्मान स्वरूप ट्रॉफी भी प्रदान की गई.

समाज को जोड़ने का प्रयास

समाज के सदस्य विजय मोटवानी ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं. इससे सभी लोग एक साथ मिलते हैं और आपसी संबंध मजबूत होते हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले मिशन ग्राउंड में DPL (धमतरी प्रीमियर लीग) का आयोजन भी हो चुका है.

युवाओं ने जताई खुशी

खेल प्रेमी युवाओं का कहना है कि हार-जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन ऐसे खेल आयोजन समाज में खुशी और एकता लाते हैं. आज के मोबाइल और व्यस्त जीवन में लोग एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते, ऐसे में इस तरह के आयोजन मिलन और आनंद का अवसर बनते हैं.