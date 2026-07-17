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धमतरी में 7वीं के छात्र ने 11 बच्चों को दांत से काटा, बच्चे के लक्ष्णों की जांच कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर

धमतरी अनोखा मामला ( ETV Bharat Chhattisgarh )