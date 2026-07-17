धमतरी में 7वीं के छात्र ने 11 बच्चों को दांत से काटा, बच्चे के लक्ष्णों की जांच कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर
घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची और सभी प्रभावित बच्चों को एहतियातन एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 7:30 AM IST
धमतरी: जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे गांव के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है. एक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा सातवीं के छात्र ने अपने ही साथ पढ़ने वाले 11 बच्चों को दांतों से काट लिया. घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और बच्चों के परिजनों में डर का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची और सभी प्रभावित बच्चों को एहतियातन एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई. वहीं, काटने वाले छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कर 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. मामला धमतरी जिले के ग्राम सिलौटी का है.
ग्रामीणों के अनुसार तीन साल पहले बच्चे को कुत्ते ने काटा था
सिलौटी के एक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा सातवीं के छात्र ने पहले क्लास में मजाक मजाक में 6 साथियों को दांतों से काट लिया. इसके बाद कबड्डी खेलते समय जब कुछ बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने 5 अन्य बच्चों को भी काट लिया. देखते ही देखते 11 बच्चों के घायल होने की खबर पूरे गांव में फैल गई और स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि करीब तीन साल पहले इसी छात्र को एक कुत्ते ने काटा था. हालांकि, डॉक्टरों ने फिलहाल इस घटना को सीधे तौर पर उस पुराने मामले से जोड़ने से इनकार किया है और जांच जारी है.
11 बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन
घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल स्कूल पहुंची. सभी 11 बच्चों की जांच की गई और पूरी सावधानी बरतते हुए उन्हें एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई. वहीं, छात्र को जिला अस्पताल लाकर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है ताकि उसके व्यवहार और स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा सके.
डॉक्टरों की निगरानी में छात्र
जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. आदित्य सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आक्रामक व्यवहार (Aggression) का प्रतीत हो रहा है. पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसने 6 बच्चों को मजाक में और 5 बच्चों को कबड्डी खेलते समय गुस्से में काटा, क्योंकि वे उसकी बात नहीं मान रहे थे. डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्र को देखकर फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वह रेबीज से संक्रमित है. उन्होंने कहा कि रेबीज का असर इस तरह सामान्य व्यवहार से तय नहीं किया जा सकता. इसलिए बच्चे को जिला अस्पताल में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. यदि इस दौरान कोई संदिग्ध लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे आगे की जांच और उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाएगा.
फिलहाल सभी 11 बच्चों को एहतियातन एंटी-रेबीज वैक्सीन दी जा रही है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. वहीं, छात्र की भी लगातार निगरानी की जा रही है. डॉक्टरों ने भी किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है.