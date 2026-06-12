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धान छोड़ चना बोने का मिला फायदा, धमतरी ने बनाया नया कीर्तिमान, प्रदेश में नंबर 1 बना जिला

इस वर्ष जिले के 9 हजार 103 किसानों से 1 लाख 16 हजार 162 मीट्रिक टन चना समर्थन मूल्य पर खरीदा गया. इनमें से 1 लाख 16 हजार 58 मीट्रिक टन चने का परिवहन पूरा हो चुका है, जबकि मात्र 104 मीट्रिक टन चना परिवहन के लिए शेष है. खरीदी के एवज में 8 हजार 517 किसानों को 63 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है.

धमतरी: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के मामले में धमतरी जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान चना उपार्जन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और प्रदेश की कुल खरीदी में सबसे बड़ा योगदान धमतरी का रहा है. जिला प्रशासन के अनुसार खरीदे गए लगभग पूरे चने का सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है तथा किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है.

चना खरीदी के बारे में बताते हुए धमतरी कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

चना खरीदी में प्रदेश का 50 प्रतिशत हिस्सा धमतरी से

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में हुई कुल चना खरीदी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा धमतरी जिले से प्राप्त हुआ है, जो जिले के किसानों की मेहनत, कृषि विभाग के मार्गदर्शन और प्रशासनिक समन्वय का परिणाम है. उन्होंने कहा कि करीब 70 करोड़ रुपये मूल्य के चने की खरीदी की गई है, जिसमें जिले की 12 समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष बड़ी संख्या में किसानों ने धान की जगह दलहन और तिलहन फसलों की खेती को अपनाया. इससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने के साथ-साथ भूजल संरक्षण में भी मदद मिली है.

रबी में धान की फसल के बदले चना और दूसरी फसल लें. इससे ग्राउंड वॉटर लेवल भी अच्छा बना रहेगा -अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि भविष्य में भी रबी सीजन में धान के बजाय चना, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि जिले में चना खरीदी की व्यवस्था अब पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी हो चुकी है. किसानों को चना बेचने के बाद लगभग 15 दिनों के भीतर भुगतान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों का भरोसा और बढ़ा है.

दलहन तिलहन की फसल लेने वालों किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता

इधर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी गई है. योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है.

चना खरीदी में धमतरी ने बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धमतरी में चना उत्पादन और खरीदी की यह सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण बनेगी. शासन की नई योजनाओं और किसानों की बढ़ती जागरूकता से आने वाले वर्षों में दलहन एवं तिलहन उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है. धमतरी ने चना उत्पादन और खरीदी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित करते हुए प्रदेश में नया रिकॉर्ड कायम किया है.