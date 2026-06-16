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गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर गुलजार हुए स्कूल, नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ

धमतरी के गोकुलपुर स्थित प्राथमिक शाला में सुबह 7:30 बजे राज्य गीत और राष्ट्रगान के साथ नए सत्र का शुभारंभ किया गया. शिक्षक-शिक्षिकाओं ने स्कूल पहुंचने वाले सभी बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया. बच्चों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गईं और चॉकलेट बांटकर उनका मुंह मीठा कराया गया. पहली बार स्कूल पहुंचे नन्हे विद्यार्थियों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला. कई बच्चे नए बैग, नई किताबें और नई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचे थे. बच्चों ने अपने नए सहपाठियों और शिक्षकों से परिचय किया तथा विद्यालय के वातावरण को उत्साहपूर्वक अपनाया.

धमतरी: नए शिक्षण सत्र 2026-27 की शुरुआत उत्साह, उमंग के साथ हुई. करीब दो माह बाद स्कूल पहुंचे और अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बाद बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे. विद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

राज्य गीत और राष्ट्रगान के साथ नए सत्र का शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

विद्यालय प्रबंधन द्वारा नए सत्र की शुरुआत को लेकर पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई थीं. स्कूल परिसर की साफ-सफाई, कक्षाओं की बैठक व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालयों की व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित किया गया था ताकि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके. शिक्षकों ने बताया कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद बच्चों को दोबारा पढ़ाई के माहौल में लाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. इसी उद्देश्य से पहले दिन बच्चों को खेल-खेल में सीखने और विद्यालय से जुड़ाव बढ़ाने वाली गतिविधियां भी कराई गईं.

हमारा स्कूल कभी बंद नहीं होता है. समरकैंप और विभिन्न गतिविधियों के जरिए हमेशा बच्चों से कनेक्ट रहे हैं- सिदीप्या गुप्ता, टीचर, प्राथमिक शाला गोकुलपुर

स्कूल की साफ सफाई की गई, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया गया. बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया -टीचर, प्राथमिक शाला गोकुलपुर

सत्र शुरू होते ही बच्चों की पढ़ाई और एक्टिविटी शुरू

नए शिक्षण सत्र के पहले दिन बच्चों में पढ़ाई को लेकर खास उत्सुकता दिखाई दी. शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने, अनुशासन का पालन करने और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी. साथ ही बच्चों को यह भी बताया गया कि पूरे सत्र के दौरान उनकी प्रतिभा निखारने के लिए विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

टीचर्स ने बच्चों का तिलक लगाकर किया स्वागत (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले दिन ही पढ़ाई शुरू की गई, इसके अलावा दूसरी एक्टीविटी भी कराई जाएगी- अंकिता नरवाले, टीचर

नए सत्र की शुरुआत ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है. उम्मीद की जा रही है कि यह शैक्षणिक सत्र बच्चों के लिए नई उपलब्धियां और बेहतर सीखने के अवसर लेकर आएगा.