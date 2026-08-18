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'रघुपति राघव राजा राम शिक्षक की व्यवस्था कर भगवान', धमतरी में बारिश के बीच छात्रों की नारेबाजी

जिले के बारना में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला, बारिश में भी डटे रहे बच्चे

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धमतरी में बारिश के बीच छात्रों की नारेबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 4:40 PM IST

4 Min Read
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धमतरी: जिले के बारना गांव में सोमवार को शिक्षक की कमी को लेकर ग्रामीणों, अभिभावकों और स्कूली बच्चों का आक्रोश खुलकर सामने आया. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की कमी से नाराज ग्राम विकास समिति और शाला विकास समिति ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और विद्यालय के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान लगातार बारिश होती रही, लेकिन ग्रामीण और स्कूली बच्चे छाता लेकर अपनी मांग पर डटे रहे.

करीब 5 शिक्षकों की कमी

धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बारना गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक करीब 175 विद्यार्थी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इतने विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में महज पांच शिक्षक ही अध्यापन करा रहे हैं. लंबे समय से हिंदी, अंग्रेजी, रसायन, भूगोल और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए शिक्षकों की जरूरत बताई जा रही है. ग्रामीणों के मुताबिक शिक्षकों की कमी को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन और शिकायत दी जा चुकी है. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका. ग्रामीणों ने पूर्व में प्रशासन को आवेदन देकर 16 अगस्त तक शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की थी. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 17 अगस्त से स्कूल में पूर्ण तालाबंदी की चेतावनी दी गई थी. तय समय तक शिक्षक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर सोमवार को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

धमतरी में बारिश के बीच छात्रों की नारेबाजी (ETV Bharat)

बारिश के बीच भी नारेबाजी

खास बात यह रही कि प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. बारिश के बीच बच्चे छाता लेकर स्कूल के सामने खड़े रहे और शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग करते रहे. रघुपति राघव राजा राम शिक्षक की व्यवस्था कर भगवान जैसे नारे लगाए गए. बच्चों का कहना था कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर उनकी पढ़ाई और परीक्षा परिणाम पर पड़ रहा है.

आखिर कब तक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे. यदि पढ़ाई ऑनलाइन वीडियो से ही करनी है तो फिर स्कूल आने का क्या फायदा. शिक्षक के सामने बैठकर विषय को समझने और अपनी शंकाओं का समाधान करने में पढ़ाई अच्छी होती है- प्रदर्शनकारी छात्र

ग्रामीणों ने भी दिया साथ

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है. जब लगातार शिक्षकों की कमी की समस्या बनी रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना स्वाभाविक है. उनका कहना है कि वे लंबे समय से विभाग से शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बार-बार आवेदन और निवेदन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

BEO ने दिया जवाब

करीब पांच घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल एक शिक्षक की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई. खंड शिक्षा अधिकारी लीलाधर चौधरी ने बताया कि बारना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से शिक्षकों की मांग की गई थी. मुख्य रूप से अंग्रेजी, रसायन और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की आवश्यकता बताई गई थी. उन्होंने कहा कि शाला प्रबंधन समिति द्वारा सभी विषयों का अध्यापन कराने का प्रयास किया जा रहा है.

खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के लिए एक शिक्षक को सोमवार को ही कार्यभार ग्रहण कराया गया है. वहीं अंग्रेजी और रसायन विषय के शिक्षकों की मांग को लेकर जिला कार्यालय से चर्चा की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.

शासन स्तर पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार बारना स्कूल में स्थायी रूप से शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें भी बारना विद्यालय में शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा.- लीलाधर चौधरी, खण्ड शिक्षा अधिकारी

फिलहाल शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद तत्कालिक रूप से एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्रामीणों की मांग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग है कि स्कूल में सभी आवश्यक विषयों के पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं.

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