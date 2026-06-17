धमतरी स्कूल बस फिटनेस टेस्ट, जांच में 14 वाहन फेल, प्रशासन ने वसूला 12 हजार जुर्माना
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस ने बसों की जांच की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 7:20 AM IST
धमतरी: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की विशेष जांच में 14 वाहनों में सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर कार्रवाई करते हुए 12 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया.
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने नगरी रोड स्थित भोयना के नवीन परिवहन कार्यालय परिसर में विशेष जांच अभियान चलाया. अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल रही.
जांच के दौरान स्कूलों और लीज अनुबंध के तहत संचालित स्कूली वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया. निर्धारित निरीक्षण में कुल 34 स्कूली वाहनों की जांच की गई.
निरीक्षण के दौरान 14 वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं मिले, कई वाहनों की नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं थी, वहीं पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, वाइपर और अन्य सुरक्षा उपकरणों में भी खामियां पाई गईं. इसके चलते संबंधित वाहन संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 12 हजार रुपये का समन शुल्क वसूला गया.
अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बस चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया. साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर वाहन संचालन से बचने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.
यातायात डीएसपी मोनिका मरावी ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली वाहनों की नियमित जांच की जा रही है. जिन वाहनों में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें.
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूली वाहनों की नियमित निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके.