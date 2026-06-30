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धमतरी के सत्यांशु का इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्शन, स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व

धमतरी के सत्यांशु का इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्शन, स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व

Indian football team
स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 10:02 AM IST

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धमतरी: खेल के क्षेत्र में धमतरी के एक और खिलाड़ी ने लंबी छलांग लगाई है. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित (आर्थिक सहायता प्राप्त) विशेष विद्यालय 'सार्थक स्कूल' के छात्र सत्यांशु दीप का चयन स्पेशल ओलंपिक भारत की फुटबॉल टीम में हुआ है. सत्यांशु अब 12 से 16 जुलाई 2026 तक स्वीडन में आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व करेंगे.


इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्शन

फुटबॉल खिलाड़ी सत्यांशु दीप की इस उपलब्धि से पूरे धमतरी और छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है. सत्यांशु दीप की यह सफलता साबित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सही प्रशिक्षण, अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं. विद्यालय प्रबंधन के अनुसार सत्यांशु दीप ने नियमित अभ्यास, अनुशासन और शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है. उनकी उपलब्धि अन्य विशेष बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.

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स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 (ETV Bharat)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दी सत्यांशु दीप को बधाई

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सत्यांशु दीप, उनके माता-पिता, प्रशिक्षकों, विद्यालय परिवार और समाज कल्याण विभाग को बधाई देते हुए कहा कि यह धमतरी जिले के लिए बेहद गौरव का क्षण है. उन्होंने विश्वास जताया कि सत्यांशु स्वीडन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत, छत्तीसगढ़ और धमतरी का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित करेंगे.

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में बड़ी उपलब्धि

समाज कल्याण विभाग ने भी इसे समावेशी शिक्षा, खेल संस्कृति और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. अब पूरे जिले की निगाहें स्वीडन में होने वाली प्रतियोगिता पर हैं, जहां सत्यांशु दीप तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए उतरेंगे.

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