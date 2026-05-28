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धमतरी में रेत माफिया के हौसले बुलंद, श्मशान घाट में की खुदाई, निकलने लगे नर कंकाल

धमतरी में रेत माफिया अब श्मशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हैं. यहां भी रेत माफिया की खुदाई चल रही है.

Illegal Sand Mining in Dhamtari
धमतरी में अवैध रेत उत्खनन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 5:30 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है. रेत माफिया के हौसले जिले में इस कदर बुलंद है कि वे अब श्मशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हैं. गुरुवार को खरेंगा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां श्मशान घाट के पास अवैध रेत उत्खनन के दौरान नर कंकाल निकलने लगे हैं. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है.

रेत उत्खनन में मिले नर कंकाल, लोगों में डर

गुरुवार को गांव में मनरेगा का कार्य चल रहा था. इसी दौरान ग्रामीणों को सूचना मिली कि श्मशान घाट की ओर से रेत निकासी की जा रही है और खुदाई में नर कंकाल बाहर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. वहां का दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए. अलग-अलग जगहों पर मानव कंकाल बिखरे पड़े थे, जबकि दो से तीन ट्रैक्टर रेत से भरे खड़े मिले. ग्रामीणों को देखते ही ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए.

धमतरी में रेत माफिया की मनमानी (ETV BHARAT)

अब तक मिले 8 नर कंकाल

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन जारी है. सीमांकन को लेकर भी विवाद बना हुआ है. अब तक करीब 8 नर कंकाल मिलने की बात कही जा रही है, जिनमें कुछ अवशेष ताजा बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने तत्काल अवैध उत्खनन बंद करने की मांग की है. उनका कहना है कि दूसरे स्थान की रॉयल्टी का उपयोग कर यहां अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है. बाहरी रेत माफिया इस रेत उत्खनन का यह पूरा काम कर रहा है.

अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा

रेत माफिया की तरफ से अवैध उत्खनन को लेकर लोगों में गुस्सा है. लोगों ने इसे जल्द रोकने की मांग की है. गांव की सरपंच और ग्राम विकास समिति के सदस्यों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है.

यह करतूत पूरी रेत माफिया की है. मनरेगा कार्य के दौरान सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां खुदाई में नर कंकाल निकलते दिखाई दिए. कुछ अवशेष हाल ही के मिले हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है- सुभाष साहू, ग्राम विकास समिति सदस्य

गांव की सरपंच नीलम साहू ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति की बैठक की गई थी. पहले ही मुनादी कराकर श्मशान घाट क्षेत्र में रेत उत्खनन पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध रेत का उत्खनन जारी है.

रेत उत्खनन में लगे सभी वाहन धमतरी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जबकि मजदूर गांव के ही हैं. नर कंकाल निकलने की घटना बेहद गंभीर है और मामले की शिकायत कलेक्टर से कर तत्काल कार्रवाई की मांग की जाएगी- नीलम साहू, सरपंच

प्रभारी मंत्री तक पहुंची थी शिकायत

कुछ दिन पहले ही सुशासन त्यौहार के तहत जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे थे. उस दौरान मीडिया द्वारा जिले में लगातार मिल रही अवैध रेत उत्खनन की शिकायतों को लेकर सवाल पूछे गए थे. इस पर मंत्री ने कहा था कि सरकार अवैध उत्खनन को लेकर सख्त है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और गाड़ियों की जब्ती भी हो रही है. उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो यह कई सवाल खड़े करती है.

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