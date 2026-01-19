धमतरी RTO ने की स्कूल वाहनों की चेकिंग, 77 में 12 स्कूल बस में पाई खामियां, कई ड्राइवर की आंख भी कमजोर
नगरी रोड स्थित परिवहन कार्यालय परिसर में स्कूल बसों की चेकिंग हुई. इस दौरान कमियां पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 1:00 PM IST
धमतरी: सोमवार को जिले में स्कूली बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया. RTO ने चेकिंग के दौरान कई खामियां भी पाई. 77 में से 12 बसों में कई प्रकार की खामियां थी. जिला परिवहन अधिकारी धमतरी की ओर से परिवहन, यातायात एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के साथ यह निरीक्षण नगरी रोड स्थित परिवहन कार्यालय परिसर में किया गया.
क्या खामियां मिलीं?
बताया गया कि चेकिंग अभियान के दौरान कुल 77 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिसमें 12 स्कूल बसों में बिना परमिट संचालन, बिना वर्दी चालक, लाइट एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कमी और बाकी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होना पाया गया.
11 हजार का जुर्माना
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई. इसके तहत कुल 11 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. साथ ही खामियों को जल्द दुरुस्त कर फिर से जांच के लिए कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए.
हेल्थ चेकअप भी हुआ
स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दौरान चालकों और परिचालकों (हेल्पर) का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया. जांच में एक चालक को मोतियाबिंद और 11 ड्राइवर्स की दृष्टि कमजोर पाई गई, जिन्हें उपचार के बाद ही वाहन संचालन की अनुमति देने के निर्देश दिए गए.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और स्कूल वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत स्कूल बसों का सघन निरीक्षण किया गया.