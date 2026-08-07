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धमतरी में स्कूल वैन और बसों की चेकिंग, बिना परमिट दौड़ रही दो बसों पर 10 हजार का जुर्माना

जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बसों के सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की. बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन निकास, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, जीपीएस सहित स्कूली वाहनों के लिए तय सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया. साथ ही यह भी देखा गया कि वाहन निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं या नहीं.

स्कूल बसों के तय मानकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार को परिवहन विभाग ने जिलेभर में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान कई स्कूल वाहनों की बारीकी से जांच की गई. जांच में दो स्कूल बसें बिना वैध परमिट के मिलीं, जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

बिना परमिट दौड़ रही दो बसों पर 10 हजार का जुर्माना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 बसों पर एक्शन

निरीक्षण के दौरान जिन दो बसों के पास वैध परमिट नहीं मिला, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बस संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि भविष्य में बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी स्कूल वाहन का संचालन किया गया तो और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर की अपील

जिला प्रशासन का कहना है कि स्कूल बसों में सफर करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. यही कारण है कि जिले में समय-समय पर ऐसे विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे, ताकि सभी स्कूल वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सके.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि स्कूल बस संचालकों की जिम्मेदारी केवल बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भी है. सभी संचालकों को परिवहन विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. बिना वैध परमिट, फिटनेस या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के वाहन संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

नियमित निरीक्षण के निर्देश

कलेक्टर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण किया जाए. जहां भी नियमों का उल्लंघन मिले, वहां तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसलिए सभी स्कूल प्रबंधन एवं वाहन संचालक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखें.

अभिभावक भी दें जानकारी

परिवहन विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी स्कूल बस में सुरक्षा संबंधी कमी दिखाई दे या वाहन बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित होता नजर आए तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.