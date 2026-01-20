ETV Bharat / state

खरेंगा दोनर रोड: 33 किलोमीटर की पक्की सड़क से 40 गांवों में विकास का खुलेगा रास्ता

धमतरी कलेक्टर ने खरेंगा दोनर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि इस रोड के बन जाने से गांवों के विकास को गति मिलेगी.

खरेंगा दोनर रोड (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 12:33 PM IST

धमतरी: जिले के ग्रामीण अंचलों को जिला मुख्यालय से सुगम रूप से जोड़ने के उद्देश्य से कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई मुख्य मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण तेज गति से हो रहा है. करीब 33.200 किलोमीटर लंबाई वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. सालों से प्रतीक्षित इस पक्की सड़क के पूरा होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सोमवार को खरेंगा–दोनर क्षेत्र पहुंचकर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से जांच की. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. कलेक्टर ने बताया कि बारिश के कारण काम की गति कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी, लेकिन अब इसे युद्धस्तर पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा हैं. यद्यपि परियोजना की समय-सीमा दिसंबर 2026 निर्धारित है, फिर भी इसे जून 2026 (वर्षा पूर्व) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बरसात के मौसम में ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.

DHAMTARI ROADS
धमतरी जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे ग्रामीण अंचल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क बनने से मिलेंगी ये सुविधाएं

कलेक्टर ने बताया कि रिहायशी और बसाहट क्षेत्रों में सीसी रोड, जबकि शेष हिस्सों में बीटी रोड का निर्माण किया जा रहा है. यह मार्ग महानदी के समानांतर स्थित होने से रेत परिवहन सुगम होगा, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी. इस सड़क मार्ग के पूरा होने से धमतरी और कुरूद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोलियारी, अमेठी, कलारतराई, परसुली, दर्दी, खरेंगा, सारंगपुरी, देवपुर, दिमरटिकुर, दोनर, सेमरा, जोरातराई, सेलदीप, मंदरौद सहित आसपास के 35 से 40 गांवों के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. ग्रामीणों का जिला मुख्यालय तक पहुंचने का समय कम होगा, वहीं छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में सुविधा मिलेगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कृषि विपणन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी मूलभूत सेवाओं की पहुंच भी और ज्यादा सुदृढ़ होगी.

DHAMTARI ROADS
निर्माणाधीन सड़क में चल रहे काम की प्रगति देखते कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास की मुख्यधारा तक पहुंच सुदृढ़, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सड़कों से ही संभव है. कोलियारी खरेंगा मार्ग के पूर्ण होने से ग्रामीण अंचलों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को वास्तविक गति मिलेगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

63 पुल पुलियों का निर्माण

इस सड़क परियोजना में कुल 63 पुल-पुलियों का निर्माण किया जा रहा है. वर्तमान में 3 मीटर चौड़ी सड़क को बढ़ाकर 7 मीटर किया जा रहा है. इसमें 10.800 किमी सीसी रोड (ग्राम एवं बसाहट क्षेत्र) और 22.400 किमी बीटी रोड शामिल है. अब तक 1.80 किलोमीटर सीसी रोड, 17.100 किमी सबग्रेड, 6.800 किमी जीएसबी, 95 मीटर रिटेनिंग वॉल, 55 मीटर टो वॉल, 3.800 मीटर नाली, 11 पाइप पुलिया एवं 36 स्लैब कल्वर्ट का काम पूरा किया जा चुका है. यह केवल एक सड़क निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं जनहित के प्रति संवेदनशील शासन की सशक्त मिसाल है.

