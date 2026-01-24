ETV Bharat / state

धमतरी में खराब सड़क से बजरी उठाकर PWD ऑफिस पहुंचे, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का प्रदर्शन

धमतरी: जिले में शनिवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने सड़क मरम्मत में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. संगठनों के कार्यकर्ता डामर रोड की मरम्मत में इस्तेमाल की जा रही बजरी और गिट्टी को उठाकर सीधे लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को सौंप दिया.

संगठन ने आरोप लगाया कि आमदी से धमतरी तक सड़क की हालत बेहद खराब है. सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. मरम्मत के नाम पर सिर्फ बजरी डाली जा रही है, जबकि डामर युक्त सड़क में कहीं भी डामर (पीचिंग) नजर नहीं आ रहा. कार्य पूरी तरह से घटिया और भ्रष्टाचार से भरा बताया गया.

हम लगभग एक साल से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं. मरम्मत कार्य बहुत देर से शुरू हुआ और उसमें भी भारी अनियमितता है. डामर की जगह सिर्फ बजरी डाल दी गई है, मानो पानी डालकर खानापूर्ति की गई हो. आखिर किसके संरक्षण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है.- डोमेश्वर साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना

महापौर और विधायक पर भी आरोप

डोमेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि महापौर और विधायक सड़क निर्माण का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जो सड़क का डामर गायब हो गया है, उसका श्रेय भी उन्हें ही लेना चाहिए.

धमतरी की सड़कें लंबे समय से खराब हैं और जनता परेशान है. आमदी गांव से सूचना मिलने पर जब मौके पर जाकर देखा तो डामरीकरण में भारी भ्रष्टाचार सामने आया.- निखलेश देवान, जोहार छत्तीसगढ़

परफॉर्मेंस गारंटी पर लापरवाही का आरोप

निखलेश देवान ने कहा कि सड़क परफॉर्मेंस गारंटी (PG) के तहत आती है, फिर भी अधिकारियों ने ठीक से जांच नहीं की. PG के अंतर्गत खराब सड़क की मरम्मत ठेकेदार को करनी होती है और इसके लिए भुगतान भी होता है, लेकिन सालों से सड़क जर्जर है. उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की.

PWD का पक्ष

PWD के एसडीओ एम.डी. पैकरा ने बताया कि सड़क का निर्माण पावर कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था. यह सड़क परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत है और मरम्मत का काम उसी के तहत चल रहा है. उन्होंने कहा कि जहां से सामग्री उठाकर लाई गई है, वहां वे खुद जाकर निरीक्षण करेंगे और आवश्यक सुधार कराया जाएगा. सड़क का निर्माण करीब तीन साल पहले किया गया था.