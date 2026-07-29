धमतरी का ओडिशा से सड़क संपर्क प्रभावित, सिहावा में महानदी पुल हुआ बंद, प्रशासन ने लगाया पहरा
सिहावा पुल धमतरी को ओडिशा और विशाखापत्तनम से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 7:30 PM IST
धमतरी: जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है. तेज बारिश के कारण सिहावा क्षेत्र में महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे पुल के ऊपर पानी आने की स्थिति बन गई. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने महानदी पुल को पूरी तरह बंद कर दिया है और दोनों ओर बैरिकेड लगाकर वाहनों तथा राहगीरों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.
धमतरी का ओडिशा से सड़क संपर्क प्रभावित
लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुल को बंद करने का निर्णय लिया. मौके पर राजस्व विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति बैरिकेड पार कर पुल से गुजरने की कोशिश न करे. यह सड़क धमतरी जिले को ओडिशा और विशाखापत्तनम की ओर जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग माना जाता है.
प्रतिदिन इस मार्ग से हजारों छोटे-बड़े वाहन, मालवाहक ट्रक, यात्री बसें और निजी वाहन गुजरते हैं. पुल बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगीं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है.
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
नगरी एसडीएम प्रीति दुर्गम, पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने और पुल सुरक्षित पाए जाने के बाद ही आवागमन दोबारा शुरू किया जाएगा.
नगरी एसडीएम का बयान
नगरी एसडीएम प्रीति दुर्गम ने बताया कि लगातार बारिश के कारण महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. इसी वजह से एहतियातन पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद किया गया है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है तथा लोगों से बैरिकेड पार नहीं करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है. जलस्तर सामान्य होने के बाद पुल की स्थिति का पुनः निरीक्षण किया जाएगा और पूरी तरह सुरक्षित होने पर ही यातायात बहाल किया जाएगा.
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