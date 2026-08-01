ETV Bharat / state

निर्माणाधीन पुलिया और सड़क राहत नहीं परेशानी बढ़ा रहे, धमतरी में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं और लापरवाही से लोग प्रभावित

ठेकेदार की कथित लापरवाही और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं किए जाने से आसपास के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है. लगातार हो रही बारिश के बीच मार्ग की स्थिति और अधिक खराब हो गई है, जिससे आम लोगों का आवागमन लगभग ठप पड़ गया है.

धमतरी: निर्माणाधीन पुलिया और सड़क निर्माण राहत की बजाय परेशानी का कारण बन रहे हैं. बरसात के समय तक कई रास्तों का निर्माण पूरा नहीं होने से अब लोग परेशान हैं. ऐसा ही मामला धमतरी जिले के कोलियारी–खरेंगा–दोनर मार्ग पर सारंगपुरी का है.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पुलिया को तोड़ दिया गया, लेकिन लोगों की आवाजाही के लिए न तो अस्थायी पुल बनाया गया और न ही किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई. इसके चलते कोलियारी, खरेंगा, दोनर, सारंगपुरी सहित आसपास के कई गांवों के हजारों लोगों परेशान हो रहे हैं. स्कूली बच्चे, किसान मजदूर के साथ मरीज और गर्भवती महिलाएं ज्यादा परेशान है.

रोड संघर्ष समिति का आरोप

शनिवार को रोड संघर्ष समिति के संरक्षक दयाराम साहू, संयोजक हीरेंद्र साहू, मनोज साहू सहित समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने निर्माणाधीन पुलिया और सड़क का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति पर नाराजगी जताई. समिति के सदस्यों ने बताया कि निर्माण स्थल पर व्यवस्थाएं पूरी तरह अव्यवस्थित हैं और कार्य की गति भी बेहद धीमी है.

कई दिनों से काम लगभग रुका हुआ है, काफी प्रयासों के बावजूद ठेकेदार से संपर्क नहीं हो सका. निर्माण एजेंसी लोगों की परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही है और जिम्मेदार अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं.- हीरेन्द्र साहू, संयोजक, रोड संघर्ष समिति

जान जोखिम में डालने की मजबूरी

रोड संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि बारिश के कारण मार्ग पर कीचड़ और पानी भर जाने से आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो गई है. कई स्थानों पर लोगों को पैदल निकलना पड़ रहा है. स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्योंकि कई बच्चे विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. अगर किसी आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस की आवश्यकता पड़े तो वाहन का पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है.

निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना ठेकेदार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस ओर पूरी तरह लापरवाही बरती गई. निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए. साथ ही जब तक पुलिया का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी पुल या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की तत्काल व्यवस्था की जाए. समिति ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है.

आंदोलन की चेतावनी

समिति का कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया और लोगों को राहत नहीं मिली तो क्षेत्रवासी व्यापक जनआंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे. आंदोलन या जनअसंतोष की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी की होगी.