ETV Bharat / state

धमतरी में छड़ से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत, 3 की हालत गंभीर

धमतरी जिले के ग्राम सांकरा फारेस्ट नाका के पास मेचका रोड पर सड़क हादसा हुआ. इसमें सवार एक शख्स की मौत हो गई.

Tractor Overturns In Dhamtari
धमतरी में छड़ से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के नगरी विकासखंड में रविवार को सड़क हादसे में एक की मौत हो गई. ग्राम सांकरा से छड़, जाली और अन्य निर्माण सामग्री लेकर जिड़ार गांव (मैनपुर) जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

मतरी में छड़ से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत, 3 की हालत गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घायल और उनका इलाज

घायलों में परमेश्वर मरकाम, परेश नागेश और चालक भावेश ओटी शामिल हैं. घायलों को तुरंत आसपास के ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. चोटें गंभीर होने के कारण पुलिस और स्थानीय प्रशासन उनकी निगरानी कर रहा है.

हादसे का कारण

घटना के समय ट्रैक्टर चालक भावेश ओटी तेजी और लापरवाही से वाहन चला रहे थे. ट्रैक्टर के दाहिने तरफ बड़े पहिए के ऊपर परेश नागेश बैठे थे, जबकि बांए तरफ बड़े पहिए के ऊपर गुलाल और तामेश्वर मरकाम बैठे थे. सड़क संकरी होने और तेज गति के कारण ट्रैक्टर नियंत्रण से बाहर होकर पलट गया, जिससे गुलाल मरकाम की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हुए.

पुलिस की जांच

SSP शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, तेज गति और सड़क की संकरी स्थिति हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है. आगे कानूनी कार्रवाई जारी है.

जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, तीन ट्रेलरों की टक्कर के बाद एक में लगी आग, ड्राइवर की मौत
टायर रिसाइकल प्लांट में ब्लास्ट, कई मजदूर झुलसे, विधायक ने की कार्रवाई की मांग
सीएम हाउस के पास सड़क हादसा, स्कूल जा रहे भाई बहन की गाड़ी को पुलिस के लोडर व्हीकल ने मारी टक्कर, भाई की मौत बहन घायल

TAGGED:

DHAMTARI ROAD ACCIDENT
TRACTOR LOADED WITH RODS
ट्रैक्टर पलटा
धमतरी सड़क हादसा
TRACTOR OVERTURNS IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.