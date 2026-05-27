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धमतरी में सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर

धमतरी जिले में रफ्तार का कहर, डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ आई बोलेरो की बाइक सवार दंपति से भिड़ंत

Dhamtari Road Accident
रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 8:56 PM IST

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धमतरी: नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही बोलेरो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर को मार दी. भीषण सड़क हादसे में से पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया.

धमतरी जिले में रफ्तार का कहर, बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाइक से रायपुर जा रहे थे दंपति

मिली जानकारी के अनुसार अछोटा निवासी इंद्रेश निर्मलकर पिता कृष्णा निर्मलकर अपनी पत्नी शशि निर्मलकर के साथ बाइक से रायपुर निकला था. इसी दौरान धमतरी जिले के गागरा पुल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने रॉन्ग साइड से आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो वाहन काफी तेज गति में था और गलत दिशा से आ रहा था. बाइक चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही बोलेरो ने सीधे बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

बोलेरो गाड़ी जगदलपुर की तरफ जा रही थी और वो डिवाइडर पार करके दूसरी सड़क पर आ गई और बाइक से भिड़ंत हो गई. पुलिस टीम मौके पर है जांच की जा रही है- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

Dhamtari Road Accident
डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ आई बोलेरो की बाइक सवार दंपति से भिड़ंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाइक के परखच्चे उड़े

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक चला रहे इंद्रेश निर्मलकर सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं बाइक में पीछे बैठी उनकी पत्नी शशि निर्मलकर भी गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

महिला को भी सिर में आई चोट

एंबुलेंस से घायल महिला सहित मृतक को जिला अस्पताल लाया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इंद्रेश निर्मलकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि महिला को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.

ड्राइवर हिरासत में

पुलिस का कहना है कि बोलेरो वाहन को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में लिया गया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. लोगों ने हाईवे पर सख्त यातायात व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है.

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