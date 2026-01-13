ETV Bharat / state

धमतरी बिग ब्रेकिंग: राइसमिल किया गया सील, कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

दो दिन पहले राइसमिलर्स से 1 करोड़ 77 लाख का अवैध धान जब्त किया गया था. अब प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है.

धमतरी में राइस मिल सील (ETV Bharat Chhattisgarh)
January 13, 2026

धमतरी: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. उसके बाद से बिचौलिए भी एक्टिव हो गए हैं. अब धान खरीदी को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं लेकिन इस धान खरीदी के बीच धमतरी जिला प्रशासन भी अवैध परिवहन, अवैध धान भंडारण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. 2 दिन पहले राइसमिलरों से एक करोड़ 77 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त किया गया था. अब प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. एक राइस मिल को सील बंद कर दिया गया है.

धान और चावल की भारी कमी के बाद राइस मिल सील

धमतरी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है. एक राइस मिल पर सील बंद की कार्रवाई की गई है. जिससे हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के सिहावा नगरी के गढ़डोंगरी स्थित श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल को सील कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन करने पर 3795 क्विंटल धान और 209 क्विंटल चावल की कमी मिली है. धान और चावल की भारी कमी के उजागर होने के कारण कार्रवाई की गई है. एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई की है.

धमतरी में धान और चावल की कमी पर राइस मिल सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है. जिले के राइसमिलों में हमारी टीम औचक निरीक्षण कर रही है. एक राइस मिल को सील किया गया है-अबिनाश मिश्रा, धमतरी कलेक्टर

धमतरी राइस मिल सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी कलेक्टर का बयान-जारी रहेगी कार्रवाई

कलेक्टर ने इस कार्रवाई को शासन की शून्य सहिष्णुता नीति का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शासन के साथ सकारात्मक और ईमानदारी से सहयोग करें. कलेक्टर ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कस्टम मिलिंग कंडिका के प्रावधानों के अनुसार कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

धान और चावल की भारी कमी (ETV Bharat Chhattisgarh)
