धमतरी धान खरीदी: 1 करोड़ से ज्यादा का 3116 क्विंटल चावल नहीं किया जमा, राइस मिल सील

जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि फर्म ने कस्टम मिलिंग वर्ष 2024-25 के अंतर्गत एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम में कुल 7881.18 क्विंटल चावल जमा किया जबकि 3116.08 क्विंटल चावल जमा करना बाकी है. मिल परिसर में भौतिक सत्यापन के दौरान ढेर में संग्रहित लगभग 60 कट्टा धान और 23 बोरी रिजेक्शन (खराब) चावल पाया गया. अनियमितता पाए जाने पर कार्यपालिक दंडाधिकारी धमतरी की उपस्थिति में रामसेवक एंड संस फर्म को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया.

धमतरी: कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में 21 जनवरी को राजस्व, खाद्य, मंडी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत दर्री स्थित रामसेवक एंड संस फर्म में छापा मारा और वहां मौजूद चावल की जांच की.

राइस मिल संचालक पर एफआईआर

जमा किए जाने वाले बाकी चावल की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 33 लाख 99 हजार 144 रुपये आंकी गई है. इसके साथ ही फर्म संचालक प्रकाश पांडेय पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस कार्रवाई के दौरान धमतरी तहसीलदार कुसुम प्रधान, खाद्य निरीक्षक नीलेश चंद्राकर, मंडी निरीक्षक और जिला प्रबंधक अधिकारी उपस्थित रहे.

धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया जारी है. जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 74 सहकारी समितियों में 1,29,329 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें 1,27,514.51 हेक्टेयर रकबा शामिल है. 15 नवंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक 1,19,174 किसानों से 56,85,798 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 1348.17 करोड़ रुपये है.

अब तक 1,09,499 किसानों को 1247.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. वहीं 27 जनवरी 2026 के लिए 1178 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनसे 5171.76 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी.

अब तक उपार्जित धान में से 23,48,959.90 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, जबकि 33,36,838.10 क्विंटल धान का उठाव शेष है. इसके अतिरिक्त जिले में अब तक 96,300 किसानों द्वारा 5896.53 हेक्टेयर रकबा समर्पित किया गया है.