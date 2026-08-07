धमतरी की बेटी रेणुका गोस्वामी को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल, विजय शर्मा ने दी बधाई
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात करते हुए बधाई दी, कहा- रेणुका की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 2:37 PM IST
रायपुर: धमतरी जिले की रहने वाली रेणुका गोस्वामी को 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है. इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
ग्रामीण कौशल योजना से ली थी ट्रेनिंग
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास योजनाओं की सफलता का भी सम्मान है. रेणुका गोस्वामी ने वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण लिया था. इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की. मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने कई संस्थानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई.
निजी कंपनी में हैं HR
रेणुका धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की रहने वाली हैं. वर्तमान में रायपुर की एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें करीब 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है. उनकी नौकरी से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है.
युवाओं को मिल रहे कई अवसर- विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध करा रही है. रेणुका गोस्वामी की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही प्रशिक्षण और मेहनत के दम पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं.
उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति भवन में रेणुका गोस्वामी की मौजूदगी प्रदेश के युवाओं और खासकर बेटियों को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देगी.