ETV Bharat / state

धर्मांतरण और अंतिम संस्कार को लेकर फिर बवाल, धमतरी में समाज ने रखी घर वापसी की शर्त

धमतरी: प्रदेश में धर्मांतरण और अंतिम संस्कार को लेकर विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे. धमतरी जिले के भटगांव में भी एक महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. समाज के लोगों ने परिवार के एक सदस्य के ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया.

गंगाजल पिलाकर देवी-देवताओं की पूजा कराई गई फिर हुआ महिला का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामला बिगड़ता देख समाज के लोगों की करीब एक घंटे तक बैठक चली. इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को मौके पर बुलाया गया. बैठक में परिवार के सदस्य सुरेश ध्रुव से समाज की परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करते हुए दोबारा समाज के साथ रहने की सहमति मांगी गई.

धमतरी में समाज ने रखी घर वापसी की शर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गंगाजल छिड़काव कर धर्म वापसी

परिवार के सदस्य सुरेश ध्रुव ने अपनी सहमति जताई. इसके बाद गंगाजल का छिड़काव किया गया और गंगाजल पिलाकर देवी-देवताओं की पूजा कराई गई. समाज के लोगों के मुताबिक इसके बाद उन्हें दोबारा समाज में शामिल किया गया और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार मृतिका का अंतिम संस्कार कराया गया.





करीब चार साल पहले अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपनाया था. अब दोबारा नहीं जाएंगे. अपनी इच्छा से पुराने धर्म और समाज में वापस आ रहे हैं. समाज के रीति-रिवाजों का पालन करेंगे. - सुरेश ध्रुव



लोगों ने दी समझाइश

विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि उन्हें भटगांव में एक महिला की मौत और अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की जानकारी मिली थी. समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मौके पर बुलाया गया. संदीप अग्रवाल के मुताबिक, मौके पर परिवार के सदस्य सुरेश ध्रुव को समझाइश दी गई.

उन्होंने कहा कि सुरेश ध्रुव ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म और समाज के रीति-रिवाजों को स्वीकार करने की बात कही. इसके बाद गंगाजल और पूजा की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें समाज में शामिल किया गया और फिर मृतिका का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया.