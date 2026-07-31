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धमतरी में निगम और आबकारी की बड़ी रेड, प्रतिबंधित पॉलीथिन पानी पाउच जब्त, पेनाल्टी भी लगाया

इस कार्रवाई में निगम प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी शशांक मिश्रा, आबकारी अधिकारी निशांत साधु सहित नगर निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही.

DHAMTARI EXCISE DEPARTMENT RAID
धमतरी में प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 12:50 PM IST

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धमतरी: शहर को स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा के निर्देश पर नगर पालिका निगम धमतरी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में विशेष अभियान चलाकर अवैध खोमचों, गंदगी फैलाने वालों और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की.

प्रतिबंधित सामग्री जब्त, पेनाल्टी भी लगाई गई

इस टीम ने दानीटोला, सिहावा रोड और सोरिद क्षेत्र में जांच के दौरान कई स्थानों पर प्रतिबंधित पानी पाउच, सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री का उपयोग और भंडारण पाया. टीम ने करीब 90 बोरी प्रतिबंधित पानी पाउच और 10 पैकेट डिस्पोजल सामग्री जब्त की है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित संचालकों पर 9 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया.

DHAMTARI EXCISE DEPARTMENT RAID
धमतरी में निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

टीम ने दी समझाइश

इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने खोमचा संचालकों और व्यापारियों को मौके पर ही समझाइश भी दी. उन्हें बताया गया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और अवैध पानी पाउच का उपयोग पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है. प्रशासन के बार-बार जागरूक किए जाने के बावजूद यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भविष्य में और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाए जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, नालियों में प्लास्टिक फेंकने और प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है.

लगातार अभियान, अब सख्ती भी

निगम प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी शशांक मिश्रा ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. कई बार समझाइश देने के बाद भी कुछ व्यापारी और खोमचा संचालक प्रतिबंधित पॉलीथिन, पानी पाउच और डिस्पोजल सामग्री का उपयोग कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.

शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी-शशांक मिश्रा, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

लोगों से अपील

शशांक मिश्रा ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि सभी लोग प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पूरी तरह बंद करें. कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का इस्तेमाल करें. स्वच्छ धमतरी और सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है.

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