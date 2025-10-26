ETV Bharat / state

रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने पर धमतरी में भी विरोध, क्रांति सेना ने कहा- फांसी की सजा दो

धमतरी: रायपुर के तेलीबांधा में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति को खंडित किए जाने का विरोध अब तेज हो गया है. रविवार को धमतरी में भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. शहर के गांधी मैदान में एकत्रित होकर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

हमारी अस्मिता का अपमान: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कहा कि उपद्रवियों ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़फोड़ करके खंडित कर दिया है. यह हमारे अस्मिता और हमारे गौरव के प्रतीक का अपमान है. छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर हमला है इसकी घोर निंदा करते हैं. इस घटना से छत्तीसगढ़ की जन भावना को दुख पहुंचा है और असंतोष फैला है.

क्या है मांग: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने मांग की है कि दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, आगे इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए प्रशासन को सख्त पहरा और सुरक्षा देनी चाहिए. साथ ही, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को जन भावना के अनुरूप फिर से स्थापित करने की मांग की गई.

हमने तस्वीर देखी है, बहुत दुख हुआ देखकर, ये सामान्य तोड़फोड़ जैसी घटना नहीं है. छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति को तोड़ने वाले को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग हम कर रहे हैं. अपराधी को पकड़ कर फांसी की सजा देनी चाहिए- छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष डोमेश्वर साहू

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द नहीं पकड़ा गया और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. पुलिस प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी के लिए लड़ने वालों को अंदर किया जा रहा है जबकि उन्हें अपराधी को पकड़ना चाहिए.