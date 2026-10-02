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धमतरी में कथित देह व्यापार, संदिग्ध हालत में मिले 2 नाबालिग सहित 13 युवक युवतियां

श्यामतराई पंचायत के लोगों का कहना है कि मुख्य सरगना पर कार्रवाई की जाए.

DHAMTARI PROSTITUTION CASE
धमतरी देह व्यापार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 10:17 AM IST

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धमतरी: एक सूने मकान में चल रही कथित अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है. अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामतराई में पुलिस ने सूचना के आधार पर एक मकान में दबिश दी, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में चार युवतियां और नाबालिग समेत 9 युवक मिले. पुलिस सभी को थाने लेकर पहुंची और पूछताछ के बाद 7 बालिगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया.

कार्रवाई के बाद अब मामला सिर्फ पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है. ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कथित देह व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने और मुख्य सरगना को पकड़ने की मांग की है. ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा.

धमतरी में देह व्यापार पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूने मकान में अवैध गतिविधि

दरअसल धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का ग्राम श्यामतराई में एक सूने मकान को लेकर पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं थीं. ग्रामीणों का कहना है कि इस मकान में संदिग्ध महिला और पुरुषों का आना-जाना लगा रहता था और रात के वक्त गतिविधियां ज्यादा दिखाई देती थीं. इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और मकान की जांच की. पुलिस को मौके पर चार युवतियां और नाबालिग समेत 9 युवक मिले. संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद सभी को थाने लाया गया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गांव से लेकर धमतरी शहर तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि पुलिस ने मामले में पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है.

Dhamtari Prostitution Case
ग्राम पंचायत ने की थी देह व्यापार की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्रवाई से ग्रामीण नाखुश

वहीं सरपंच प्रतिनिधि खेमराल साहू ने मौजूदा कार्रवाई पर असंतोष जताया. उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उससे ग्रामीण पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि गांव की बदनामी हो रही है और मामले में और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कथित अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इस तरह की गतिविधियां आगे भी जारी रहीं तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

हमारी मांग है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई हो क्योंकि इससे गांव का नाम खराब हो रहा है. इस मामले में और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है-खेमलाल साहू, सरपंच प्रतिनिधि, श्यामतराई

एसपी भावना पांडेय ने बताया-श्यामतराई में अवैध गतिविधि होने की सूचना मिली थी. अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मकान में चार लड़कियां और नाबालिग सहित सात लड़के मिले. संदिग्ध स्थिति में पाए जाने पर उन्हें थाना लाया गया. सात बालिगों के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है.

"गांव का माहौल हो रहा खराब"

पुलिस की कार्रवाई के बाद ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी और ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मामले में और कड़ी कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 3 से 4 वर्षों से इस मकान को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई थी. ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि केवल मौके पर मौजूद लोगों पर कार्रवाई से मामला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि कथित अवैध गतिविधि के पीछे जो भी लोग हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि मकान में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर स्थायी रूप से रोक लगनी चाहिए. इसी मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं. मुख्य सरगना समेत जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है.

इस मामले में पहले भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मामला सामने आता है. गांव का माहौल भी खराब हो रहा है-टीकाराम साहू, अध्यक्ष, ग्राम विकास समिति, श्यामतराई

इधर एसपी भावना पांडेय ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी अगर इस तरह की किसी गतिविधि की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिस पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी.

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