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धमतरी में पाठ्यपुस्तक वितरण में देरी के विरोध में निजी स्कूलों का कलेक्ट्रेट घेराव, अधिकारियों पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप

धमतरी में पाठ्यपुस्तक वितरण में देरी के विरोध में निजी स्कूलों का कलेक्ट्रेट घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक कई विद्यार्थियों को जरूरी पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं. इसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्कूलों में शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है. अभिभावकों को भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

धमतरी: जिले में गुरुवार को पाठ्यपुस्तकों के वितरण में हो रही देरी के विरोध में निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ ने प्रदर्शन किया. निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. उनका आरोप है कि निजी स्कूलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

रैली शहर के मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराने की मांग की.

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, कहा- समय पर किताबें नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों की लापरवाही का आरोप

संघ ने आरोप लगाया कि पाठ्यपुस्तक निगम के अधिकारियों की लापरवाही और वितरण व्यवस्था में समन्वय की कमी के कारण यह समस्या पैदा हुई है. उनका कहना है कि विद्यार्थियों को समय पर किताबें उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वर्ष व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नजर आ रही है.

समय पर पुस्तकें नहीं मिलने से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है और स्कूलों को भी पाठ्यक्रम पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अधिकारी निजी स्कूलों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए- सुबोध राठी, सदस्य, निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ

पिछले दो वर्षों से बनी हुई है समस्या

ज्ञापन में कहा गया कि पहले पाठ्यपुस्तकों का वितरण अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से होता था, लेकिन पिछले दो वर्षों से लगातार अव्यवस्था देखने को मिल रही है. कई स्कूलों को अब तक पूरी किताबें नहीं मिली हैं, जबकि कुछ स्कूलों को केवल आंशिक रूप से पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं.

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

संघ ने मांग की कि वितरण में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही निजी स्कूलों को भी संकुल स्तर पर पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी विद्यार्थियों को समय पर किताबें मिल सकें.

प्रशासन ने दिया आश्वासन

प्रदर्शन के दौरान डिप्टी कलेक्टर मनोज मरकाम ने ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गईं तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.